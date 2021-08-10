台灣6月受僱員工數大減9.3萬人　續創歷年同期最大降幅

全國疫情警戒降為2級，雙北市自8月3日起也有條件開放餐飲內用，不過部分業者依然維持外帶服務，提供民眾自由選擇。中央社 全國疫情警戒降為2級，雙北市自8月3日起也有條件開放餐飲內用，不過部分業者依然維持外帶服務，提供民眾自由選擇。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）主計總處今天公布6月底工業及服務業全體受僱員工人數為802.4萬人，不只較上月(7月) 底續減9.3萬人或 1.14%，更續創歷年同期最大減幅，不過主計總處表示，這是受疫情影響的短期因素，預估7月後就會逐步回穩。

5月中旬國內疫情急速升溫，全國進入三級警戒，由於管制趨嚴，影響經濟活動，勞動市場也受重創。

5月工業及服務業全體受僱員工人數月減5.2萬人，已經創下歷年同期最大減幅，主計總處今天(8/10) 公布的6月底全體受僱員工人數802.4萬人，月減9.3萬人，下滑程度更甚上月，主因便是6月全月都受到疫情三級警戒影響。

根據統計，6月底全體受僱員工人數月減9.3萬人，其中光是住宿及餐飲業就減少3萬人，藝術、娛樂及休閒服務業也減少1.7萬人，批發及零售業減少1.1萬人。

「還是內需型產業衝擊比較大」，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，從6月數據來看，不只受僱員工人數，薪資行情也受創；就行業別觀察，受到整個月都持續疫情三級警戒，藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業經常性薪資分別月減8.57%、4.47%、3.09%。

雖然5、6月勞動市場相關數據表現慘淡，中央社引述陳惠欣指出，隨著國內疫情趨緩，7月13日先迎來「微解封」，而後指揮中心自7月27日起，調降疫情警戒標準至第二級，在管制措施鬆綁之後，相關商業活動會陸續恢復，勞動市場相關指標也可望獲得改善。

台灣6月受僱員工數大減9.3萬人 續創歷年同期最大減幅