聯合國關鍵氣候報告：2040年前均溫上升破攝氏1.5度　但「仍可逆」

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）為了避免氣候變遷對地球與人類帶來不可逆的傷害，過去幾年的全球共識是要將全球均溫上升控制在工業革命後的攝氏1.5度至2度之間，然而，根據聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)最新發布的報告，情況已經變得比過去認知的嚴重。

IPCC昨(9)日發布第六期解讀氣候變遷科學事實報告(AR6)並提出警告，即使各國厲行最嚴格的減排計畫，並在2050年前達成淨零碳排，2050年前全球均溫仍會持續上升，並在20年內至少短暫突破原本預設的安全門檻攝氏1.5度，而如果沒有「立刻、強力且大規模」的減排行動，在本世紀末前把上升均溫控制在攝氏1.5度到2度之間，將會成為不可能的任務。

報告進一步指出，在排碳降至最低並想辦法從大氣中移除碳的情況下，2040年的升溫仍可能突破攝氏1.5度，更可能在2060年前達到攝氏1.6度，但是由於達成淨零碳排，本世紀末之前溫度可能就會開始下降，並在2100年前降至工業革命後攝氏1.4度的標準，反之，如果排碳量持續成長，世紀末前排碳量可能會翻至少三倍，升溫更可能達到攝氏5.7度的糟糕狀況。

距離上一次IPCC發布類似規格報告已經過了8年，相比2013年的版本，科學家對相關理論的了解更臻完善，氣候模型也更完整，本報告檢視超過1.4萬份期刊論文相關文章後由65個國家中234名專家學者撰寫背書，總頁數更是長達3900頁，就氣候變遷與人類活動的關聯性，做出「人類活動導致了全球氣後變遷」的確定結論。

面對報告結果，反應最激烈的是受到日漸上升海水威脅的島國，以及深受頻率更高、強度更大的各種極端氣候影響的國家。小島嶼國家聯盟(AOSIS)、安地卡及巴布達 (Antigua and Barbuda)大使Diann Black-Layne表示，如果狀況持續惡化，在海水中滅國將會是唯一的未來。

美國總統氣候特使凱瑞(John Kerry)坦言，今年在英國舉辦的聯合國氣候變化大會(COP26)必須是整個狀況的轉捩點，不然後果將不堪設想。