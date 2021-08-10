美國會公布COVID-19起源調查報告 揭露中國不願面對的現實

美國眾議院外委會共和黨議員8月2日公布有關新冠病毒起源和武漢病毒所的調查報告。（圖/美聯社） 美國眾議院外委會共和黨議員8月2日公布有關新冠病毒起源和武漢病毒所的調查報告。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國國會眾議院外交委員會8月2日公布有關新冠肺炎起源的調查報告，再次呼應各界研究結果，指出新冠病毒是從武漢病毒研究所中洩漏。

這份調查是由眾議院外委會首席共和黨成員、來自德克薩斯州的眾議員邁克爾·T·麥考爾所帶領，他曾於2020年6月進行過一次調查。

在這次的最終報告中，他與團隊指出，有「優勢證據」證明，新冠病毒是由武漢病毒研究所在2019年9月12日前的某個實驗室意外中洩漏出去。

在這份報告中，不只有武漢病毒研究所研究員石正麗提供的證據，更結合武漢的醫院交通模式地理空間分析、2019 年世界軍人運動會和生病的運動員等相關跡證中抽絲剝繭，找尋到自 2005 年開始，石正麗與紐約非政府組織「生態健康聯盟」執行長做的蝙蝠研究，結合當時的論文追溯新冠肺炎的源頭。

該報告認為，經由充足的證據可以得知，新冠肺炎病毒可能是在 2012 年和 2015 年之間，於雲南省的一個洞穴里收集而來。

因此在美國眾議院的報告中，事實並不如中國政府聲稱「病毒源自武漢華南海鮮批發市場」，而是有優勢證據證明，病毒的確是從武漢病毒所洩露的。

報告認為，新冠肺炎的起源牽涉到武漢病毒所的研究人員、中共內部官員，甚至可能還有美國公民，這些人直接影響並混淆了病毒起源的相關跡證，同時壓制各界對於實驗室洩露的質疑。

根據《美國之音》的報導，中國外交部發言人稱這份報告是編造的謊言和歪曲的事實，更表示堅決反對和強烈譴責。