傳統市場10日葉菜類種類明顯變少，不過每把仍在25元，售價為2或3把50元，沒有上漲。高麗菜零售價在撐了一週沒漲的情況下，每台斤49元，... 傳統市場10日葉菜類種類明顯變少，不過每把仍在25元，售價為2或3把50元，沒有上漲。高麗菜零售價在撐了一週沒漲的情況下，每台斤49元，以每顆通常2.5台斤居多來說，一顆高麗菜正式破百。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）8月上旬西南氣流導致豪雨，高雄市截至今天(10日) 上午農損金額超過5905萬元，主要受災作物包括木瓜、芒果、龍眼、芭樂等。市場蔬菜價格也居高不下，高麗菜1台斤30元到50元不等。台北果菜批發市場今天高麗菜也漲至每顆125元。

高雄蔬菜價格

豪雨釀災，高雄市杉林、岡山、六龜、梓官、內門、美濃、大社、田寮、燕巢、鳳山、大寮、大樹、仁武、阿蓮、永安、林園、路竹、湖內、桃源、甲仙、旗山、彌陀、鳥松等23區公所均有農損回報，截至上午，損失金額達5905萬500元。

根據農業局統計，高雄市主要受災農作物包括木瓜、改良種芒果、龍眼、芭樂、胡瓜等，其中光木瓜就損失金額高達2739萬2000元。另畜牧也有災損，高雄市3畜牧場共計雞隻死亡4萬300隻，鴨隻死亡3300隻，災損金額56萬3500元。

高雄市阿蓮區盛產芭樂，中央社引述阿蓮區農會人員表示，大雨過後，芭樂都「壞了了」，結果成熟的芭樂爛掉，準備開花的也被雨打落，預計1個半月後，市面上芭樂銷售數量將銳減，重新整地復耕生產，最快也要5個月後。

大雨過後，菜價也水漲船高，有記者今天實際走訪傳統菜市場，高麗菜1台斤約30元到50元不等，且品質不如以往；連鎖超市菜價更貴，高麗菜半顆就要65元。買菜的林小姐說，現在菜貴品質又差，買回去把損傷部分去除後，能用的部分更少。

梓官區是高雄市葉菜類主要產區，梓官區農會供銷部主任劉振華說，雨災導致現在幾無蔬菜，只剩下耐水性較強的空心菜、地瓜葉等，復耕也要等天氣晴朗至少一週，讓土壤乾燥後才能耕種，耕種後最快也要3週才有新菜產出。

台北果菜批發市場菜價

近日豪雨讓短期葉菜主產區雲林、嘉義釀災，台北果菜批發市場今天整體蔬菜交易均價每公斤48.7元，比8日創今年新高的47.1元高，二度刷今年新高；高麗菜也漲至每顆125元。

農委會農糧署統計，今年整體蔬菜在台北果菜批發市場的交易均價，原本最高價位是1月寒流襲台時的每公斤46元，8月上旬豪雨影響下，8月8日父親節漲至每公斤47.1元，創今年蔬菜批發價新高。

由於中南部彰化以南7縣市都出現農損，因此農糧署也說，短期葉菜的三大產區，除了桃園，占6成供應量的雲林、占2成供應量的嘉義近日豪雨都發生農損，只能說希望今天開市能穩住漲勢。

今天開市，儘管整體蔬菜交易量已比8日增加供應26.1%，但是仍只有1181公噸左右，對比平日通常需求量要達1300公噸左右，仍少了100多公噸，交易均價應聲再漲到48.7元，等於連續兩個交易日刷新今年蔬菜批發價，也比合理區間上限的35元高出13.7元之多。農糧署副署長姚志旺受訪時證實，二度刷新今年價位。

再看其中葉菜類，8日交易均價每公斤40.3元，今天40.2元，價位相當，供應量523公噸，增供17%。其中高麗菜交易均價每公斤30.8元，對比8日35.5元，有回跌4.7元、跌幅13.5%。

針對消費者在意的零售價，北市傳統市場今天葉菜類種類明顯變少，不過每把仍在25元，售價為2或3把50元，沒有上漲。

山上栽種、不受豪雨影響的初秋品種高麗菜，則在短期葉菜供應種類、數量減少下，成為採買的替代品，因此高麗菜零售價在撐了一週沒漲的情況下，今天開市終於上漲10元，每台斤49元，每顆通常2.5台斤居多來說，一顆高麗菜正式破百，約125元。

農糧署另指出，今天起產地會搶收增供，現金救助有助於加速復耕，葉菜約須2週多，估僅1週多間量較少。

農委會農糧署分析，短期葉菜最大產區雲林雖然淹水，約減產2到3成，並不是大幅減產，加上今天雨停了，產區採收作業得以進行，產區通常雨後會搶收上市，加上北部葉菜產區的桃園八德沒受災，可正常供應，這幾天台北果菜批發市場的蔬菜供應量應可穩定。

其次，農委會昨天(9日) 已公告彰化以南7個農業縣市全品項適用農業天然災害現金救助及低利貸款，今天起到19日受理申請，葉菜類現金救助每公頃新台幣2.4萬元，有利農民加速復耕。

農糧署也說，短期葉菜復耕約2週多到3週完成，即可上市，初估復耕期間約1週多時間供應量較少。

農糧署補充，短期葉菜供應量較少時，可改吃高麗菜，此時都是山上種的初秋品種，產地沒受災，目前運輸道路暢通，可以補充供應市場對葉菜類的需求；另外根莖類的洋蔥、馬鈴薯等，也能作為替代蔬菜食用。

台灣南部豪雨農損菜價漲•台北高麗菜一顆逾百元 農糧署: 今起產地可望搶收增供•加速復耕