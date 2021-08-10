春水堂、其實豆製所上榜！台北抽查手搖飲　10間名店大腸桿菌、生菌數超標

台北市政府衛生局今（10）日公布手搖飲、食用冰塊稽查結果，春水堂、其實豆製所、鶴茶樓、清原等知名店家初、複抽結果皆不符合規定。 (北市衛生... 台北市政府衛生局今（10）日公布手搖飲、食用冰塊稽查結果，春水堂、其實豆製所、鶴茶樓、清原等知名店家初、複抽結果皆不符合規定。 (北市衛生局提供)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台北市政府衛生局今（10）日公布手搖飲、食用冰塊稽查結果，共有10件飲冰品初、複抽結果皆不符合規定，包含春水堂、其實豆製所、鶴茶樓、清原等知名店家。衛生局表示，針對複抽不合格產品，已依據食安法處分製造業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

台北市政府衛生局公布今年第2波散裝飲冰品及配料抽驗結果，專案抽驗散裝現場調製手搖飲冰品、食用冰塊及配料，共計抽驗180件，包括52件冰品及食用冰塊、92件調製飲品及36件配料。

其中10件飲冰品經初、複抽結果仍不符衛生標準，不合格率5.6%。分別為十杯、澄糖入室、春水堂、春山茶水、其實豆製所、珊瑚橘、珍茶道、檸夏、鶴茶樓，以及清原。

針對不符規定業者，衛生局已依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款之規定，處分製造業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局本次抽驗36件配料（粉圓、椰果、愛玉、芋圓等），視性質檢驗防腐劑、總氰酸及著色劑，檢驗結果均符合規定。

衛生局表示，大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受污染，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一，食品中檢出大腸桿菌群過多，雖不是食品中毒病原菌，不致於影響身體健康直接致病，卻足以顯示該產品衛生狀態不良。

此外，衛生指標菌如超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境。

衛生局呼籲消費者，在選購飲冰品時最好多觀察現場製作販售場所環境之衛生、盛裝容器之清潔、有無病媒出沒及冰品原料有無加蓋，以確保購買飲冰品之衛生。