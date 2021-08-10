「頂呱呱」調味粉防腐劑超標　1.4萬公斤遭台灣食藥署退運銷毀

「頂呱呱」從美國進口的1.4萬公斤香料混合調味粉，被驗出防腐劑、品質改良劑超標。（食藥署提供） 「頂呱呱」從美國進口的1.4萬公斤香料混合調味粉，被驗出防腐劑、品質改良劑超標。（食藥署提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）食藥署今（10）日公布最新邊境查驗違規清單，共有17款食品、食品容器具違規，其中「頂呱呱」從美國進口的1.4萬公斤香料混合調味粉，被驗出防腐劑、品質改良劑超標，遭退運銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午公布最新邊境查驗不合格名單，共有17款食品、食品容器具違規，其中以冷凍食品佔大多數，另外還有茶葉、杯子、塑膠蒸籠，違規產品全數遭退運銷毀，並未流入市面。

根據食藥署不合格清單，頂呱呱國際公司從美國進口1萬4077公斤「GRIFFITH香料混合調味粉」檢出防腐劑含量、其他衛生項目都不符規定。

中央社引述食藥署北區管理中心科長陳慶裕說法，該調味粉最初被驗到不可使用的防腐劑「苯甲酸」，業者進一步提供資料，強調因該產品使用的小麥粉有添加合法品質改良劑「過氧化苯甲醯」，才導致最終產品被驗出苯甲酸。

不過，陳慶裕說，依規定，麵粉的過氧化苯甲醯限量為每公斤60毫克，但業者使用量已高達139毫克，因此仍違規。

另外，違規冷凍食品方面多為農藥超標，包括鈁鑫國際貿易公司從中國進口1萬8600公斤「冷凍香蔥碎」、禎祥食品工業公司從中國進口266公斤的「冷凍雪菜」、豐食品原料企業公司從中國進口5公斤的「速凍草莓」、庚慶食品公司從中國進口1萬9800公斤的「速凍白花菜」；嘉準實業公司從塞席爾進口840公斤的「冷凍魚肚」，則驗出重金屬鎘超標。

茶葉產品違規原因也以農藥超標為主，包括仁閤公司從越南進口820公斤的「培火綠茶」，華懋企業公司從斯里蘭卡進口619.2公斤的「錫蘭紅茶包2克X100包」。

容器方面，廣億實業公司從中國進口43件「HELLO KITTY運動搖搖杯」，上蓋溶出試驗違規，接觸到酸類、油脂類物質恐溶出過量殘渣；聖得福企業公司從中國進口1995件「塑膠太空杯」，同樣是杯蓋溶出試驗不合格。另有一款由喬森斯股份有限公司進口的「塑膠蒸籠」溶出試驗同樣不合格。