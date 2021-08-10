Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

「台北音樂不斷電」邀6組音樂人搭配6強限定演唱會　魚丁糸可田、美秀集團探流行音樂轉變

活動將於8/26登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/10 13:16
「台北音樂不斷電」將於8月26日起跑（圖/台北市文化局）

「台北音樂不斷電」將於8月26日起跑（圖/台北市文化局）

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)「台北音樂不斷電」將邀請6組藝人搭檔6強優勝團隊舉辦限定演唱會，此外還邀請知名音樂人擔任講師分享經驗。

「台北音樂不斷電」首度打破實體活動框架，將於8月26日至29日舉辦「新生活．新態度」線上交流節，「限定演唱會」將邀請六組藝人與「2020 台北音樂不斷電」六強優勝團隊搭檔演出，期望疫情之下以創新演出形式持續提供原創音樂人舞台，6對全新限定演出組合為，「都市零件派對X法蘭黛」、「Wayne Band X陳忻玥」、「Yilith X許書豪」、「OverTone X四分衛-阿山、虎神」、「隱分子X ?te壞特」及「諾頓街X吳蓓雅」。

8月8、9日已率先舉行2場「唱聊室」活動，由新秀樂團跟藝人LIVE尬聊演出，與近400位歌迷線上同樂，也為月底的「限定演唱會」暖身預告。「唱聊室」以示範性、實驗性概念出發，打破一般線上演唱會形式，嘗試以視訊軟體進行演出直播，線上歌迷可依歌曲氛圍變換專屬虛擬背景，更能隨機點選樂迷即時互動。

6場音樂講堂聚焦台灣流行音樂產業的轉變，怕胖團、「顏伯駿X孫盛希」、「魚丁糸可田X美秀集團修齊」等歌手將擔任講師，六大主題為音樂動態影像、音樂視覺設計、創作者與音樂製作人、音樂創作與錄音、原創音樂A&R定位及音樂節策展。

另外，3場國際論壇引進產業最新趨勢，以「現場互動的視覺再現」、「線上演唱會的未來」和「下一個時代的展演場館策略」為題，特別邀請國內專業講師曹筱玥、李明璁、陸君萍及英國、美國、日本等多位國際資深音樂工作者跨國連線分享。

台北音樂不斷電活動官網https://mysoundmyway.taipei
官方FB粉絲專頁https://www.facebook.com/Mysoundmyway
台北音樂不斷電
音樂
演唱會
線上
論壇

相關新聞

【疫情下的忘憂之旅】台灣花東地區金針花估8月中下旬盛開　花季將配合防疫管制人流
【疫情下的忘憂之旅】台灣花東地區金針花估8月中下旬盛開　花季將配合防疫管制人流
2021/08/09 15:25
美國務卿東協論壇示警中國核武威脅　中方批勿肆意干涉別國內政
美國務卿東協論壇示警中國核武威脅　中方批勿肆意干涉別國內政
2021/08/07 11:54
台灣線上《藝Fun劇場》收看突破16萬　羅馬尼亞舞蹈家編導芭蕾舞作《仙女》重現經典
台灣線上《藝Fun劇場》收看突破16萬　羅馬尼亞舞蹈家編導芭蕾舞作《仙女》重現經典
2021/08/06 14:38
台灣貴人散步音樂節海外報名創歷屆之最　不丹、埃及、盧森堡樂團獻出第一次
台灣貴人散步音樂節海外報名創歷屆之最　不丹、埃及、盧森堡樂團獻出第一次
2021/08/05 16:49
台灣三金男歌手獻唱《翻滾吧！阿信》主題曲　「給力量線上音樂會」慶祝體操好手李智凱東京奧運奪銀
台灣三金男歌手獻唱《翻滾吧！阿信》主題曲　「給力量線上音樂會」慶祝體操好手李智凱東京奧運奪銀
2021/08/02 17:58