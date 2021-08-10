【投資理財老生常談】台灣績優電子通路股多　細細尋寶報酬佳

台灣電子通路股隨著半導體產業及網通快速成長，隱藏不少價廉物美好標的，投資人只要耐心等待好價格買進，長期持有，投資報酬率應該不錯。

全科(3209)因遠距需求，帶動網通規格提升，5G、WiFi-6基礎建設需求推升，市場滲透率不斷升高，訂單逐季成長，第一季營收創新高，合併營收達115.94億元，每股稅後淨利0.92元，年増率達80.77%。第二季營收117.45億元，再破第一季營收紀錄。由於七成營收來自網通產品，自然成為遠距工作最大收益者。

現今市場WiFi-5逐漸轉向WiFi-6，使得全科客戶訂單暢旺，庫存天數從過去40至50天，下降到35天。WiFi-6在疫情期間，逆勢上漲，主要在於網路成為各數位遠端專案的重要支柱，今年WiFi繼續擴大，中國市場接近4.7億美元的市場規模。

全科去年EPS 2.51元，今年配息1.4元，配股0.6元，目前在台灣及中國各地據點共17處，銷售範圍包括中國及台資一線網通大廠，下半年進入產業旺季，預期將再戰歷史新高，值得投資人注意。

益登(3048)走在成長的道路上，是電子元件代理與解決方案供應商，去年營收首度突破千億元大關，税後盈餘6.97億元，年増89.34%，創歷史新高，EPS 3.13元，今年配股1元，配息1.9元。

新冠肺炎疫情衝擊電子產業供應鏈，導致市場存在不確定因素，益登持續投入發展具有潛力的新興運用，包括5G、資料中心、新型音訊產品、人工智慧物聯網(AIOT)、工業、汽車等領域，提供專業電子元件通路，銜接電子產業整體供應鏈。

益登笫一季合併營收245.54億元，比去年同期成長13.75%，稅後純益2.68億元，比去年同期増加183.34%，EPS 1.2元，比去年同期0.43元，大幅增加，創歷史新高，第二季合併營收233.95億元，比去年同期231.42億元，成長9.8%，預期第二季獲利亦將成長。

威健(3033)上半年合併營收達345億321萬餘元，比去年同期增加35％，EPS 1.98元，比去年同期增加148％，2020年EPS 1.9元，配息1.33元，預期今年的營收及獲利，將創新高。

AMD在亞太地區最大的經銷商正是威健，AMD近年動作頻頻，正式與全球FPGA龍頭廠賽靈思達成收購協議，且推出諸多新產品，包括採用RDNA2架構的Big Navi顯示卡、首批採用全新Zen 3架構的Vermeer桌上型處理器，以及第三代Epyc伺服器處理器MiIan。

受到去年下半年AMD多項產品開始陸續問世幫助，威健今年營收大幅成長。AMD加強CPU和GPU產品積極佈局，技術能力也讓市佔率陸續增加，將有助於威健產品線與應用領域擴展，更是威健長期營運成長動能。

增你強(3028)今年迄6月底止營收34億4785萬餘元，比去年同期增加55.19%，第一季EPS 0.9元，比去年同期大幅成長275.93%。增你強去年EPS 2.21元，配息1.9元。由於増你強為應用設計解決方案導向的半導體零組件代理商，代理產品包括類比IC、分散式元件、模組、快閃記憶體產品等，橫跨電源管理、電腦與周邊、網路通訊、消費性電子等領域，結合產品代理的豐富資源，増你強多樣化的產品線，正好搭上全球半導體熱潮，成長快速。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。