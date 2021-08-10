蔡總統接受日本「文藝春秋」專訪　強調台灣對中國不屈服•經濟上半導體產業、將持續對全球扮演不可或缺角色

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）蔡總統日前接受日本雜誌「文藝春秋」月刊專訪，訪談內容今天(10日) 出刊。總統針對新冠肺炎疫情防疫工作、台美日關係、兩岸關係、香港情勢、台灣半導體產業發展、國際參與及區域安全與經濟等議題，回應媒體提問；總統府今天發布新聞稿，將專訪全文刊登網站。

「文藝春秋」月刊係由日本文藝春秋出版社於1923年創刊，發行日為每月10日，內容涵蓋政治、經濟、社會、歷史等多種領域，為日本歷史悠久的綜合性月刊，在日本極具高知名度與影響力；提問人船橋洋一曾為資深媒體人，目前擔任日本一般財團法人「Asia Pacific Initiative」理事長。

訪問一開頭, 總統首先向日本政府、國民表達祝賀之意。她指出, 東京奧運、帕運於去年(2020年) 3月因全球疫情擴大，而決定延期一年，之後也遭遇許多的困難，如今能超越這些障礙，於今年7月如期舉辦，身為日本的「海島鄰居」，對此表達由衷的祝賀之意。

在疫情尚未平息中舉辦奧運，日本政府需要很大的決心與勇氣。但是，參加大會的選手以挑戰極限之精神，投入比賽，這種全力以赴的姿態，相信給許多處於疫情艱困時刻的人們帶來鼓舞作用。

中國為亞太區域和平穩定

帶來不確定因素

蔡總統表示，近年來中國在亞太區域顯露出極大的企圖心，為地區和平穩定帶來不確定因素，日本、美國等國家討論台灣海峽，表達關切，對持續擴張軍事的中國其實是送出一個「信號」。



總統對中國急速擴張軍事力、以經濟作為武器，並擴展攻擊性的「戰狼外交」指出，台灣政府採取「維持現狀」的立場，也就是「不冒進」政策；並強調，「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。

被問到與中國相比，台灣的國防預算並未充分增加，外界指出台灣與中國的軍事力差距大幅擴大。總統表示，確實台灣的國防預算有限，因此台灣的做法是將資源集中在提升不對稱作戰能力、提高國防自主上。例如包含自主開發精準武器、或是機動性高的武器。

她並說，與周邊國家的合作與對話也不可或缺。希望在東亞區域中，能早日構築安全事務的對話機制，因為台灣願承擔守護區域和平的責任。

台灣海峽和平與穩定的重要性

針對今年4月日美領袖峰會的聯合聲明納入了「日美兩國強調台灣海峽和平與穩定的重要性」內容。總統對此表達感謝，並強調，破壞台灣海峽現狀的並不是台灣。

總統說，台灣海峽的和平與穩定並非僅攸關台灣的利益，為「自由開放印太區域」的各國，台灣也得以扮演重要的關鍵角色。為了對印太地區國家的和平與繁榮做出貢獻，今後將會與理念相同的國家持續進行溝通與交流。

她指出，中國在進行各種決策時，應該必須要考慮國際社會的動向。主要的先進各國對台灣關心的程度越高，合作的程度越強，中國在包含軍事活動等政策決定上，就不得不更加慎重。

經濟上不過度依賴中國市場

進一步被問到美國想要將自國的供應鏈與中國經濟進行「脫鉤」。蔡總統表示，台灣也採取不應將生產據點與市場過度依賴中國的立場，考慮各種風險，要讓貿易、投資能多元發展。

總統說，雖然現在台灣有許多企業在中國有生產據點，但今後要讓貿易夥伴與投資地點更多元化布局。當然除日本與美國外，與東協、澳洲、紐西蘭、印度等國，都盼能建立起貿易與投資關係。這雖是以往所未曾有的挑戰，但對台灣而言，應該得以在經濟領域上獲得很大的機會。

提問人談到台灣的半導體產業領先全球，2020年，台灣半導體產業代工的世界佔有率佔7成。

總統蔡英文說，相信台灣的半導體產業對全球供應鏈而言，將會持續扮演必要不可或缺的角色；對於美日招攬台灣半導體廠商設廠，蔡總統認為，這對台灣也有很大的利益。

台灣半導體產業競爭力高

有兩大因素

總統強調台灣的半導體產業競爭力高，有兩個因素。

第一是，因為形成了高度成熟的產業聚落，對研究開發到生產、製造等各方面有著非常高效率的支援體制。

另一項因素是台灣半導體產業獨特的商業模式。台灣的半導體生產集中於晶圓代工，得以藉此迴避與其他企業的競爭關係。因為，專注於晶圓代工的半導體生產，並非是垂直整合的企業型態，並不會面臨過度競爭，同時也得與其他企業構築相互的合作關係。

蔡總統也提到，台灣目前正在推動「六大核心戰略產業」，包含數位產業、5G、生醫產業、國防戰略產業、綠能產業及民生產業等6項。今後也將全力投入國家整體資源，期盼這些在半導體領域以外的產業，也能扮演關鍵性角色。