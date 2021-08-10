旅遊業者9日公布觀光列車「鳴日號」行程，首波主打9 月18日出發的宜花東4日遊，將到宜蘭傳藝園區，並推出「戲台辦桌賞月」，邀請以辦桌外燴... 旅遊業者9日公布觀光列車「鳴日號」行程，首波主打9 月18日出發的宜花東4日遊，將到宜蘭傳藝園區，並推出「戲台辦桌賞月」，邀請以辦桌外燴起家的渡小月，運用在地食材為旅客獻上國宴料理。（雄獅旅行社提供）中央社

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）國內疫情趨緩，台鐵美學觀光列車「鳴日號」睽違3個月後，將於明天(11日)復駛，取得鳴日號經營權的雄獅旅行社9日公布秋季行程，首波是迎中秋主打的「戲台辦桌賞月」。

雄獅日前宣布「鳴日號」11日復駛，9日再公布9至11月秋季行程，以「餐桌計畫」、「秋季美食」、「原民文化」、「音樂列車」為4大特色主題。

雄獅指出，首波秋季行程主打9月18日出發的宜花東4日遊，為歡慶中秋佳節，特別安排前進宜蘭傳藝園區，除欣賞台灣傳統戲曲與童玩，還推出「戲台辦桌賞月」，邀請以辦桌外燴起家的渡小月，運用在地食材為旅客獻上國宴料理。

雄獅指出，花東行程安排欣賞六十石山金針花海綻放，鳳梨田體驗一日果農，並親手製作果乾，同時深入花蓮最古老的太巴塱部落，認識阿美族文化，品嘗紅糯米風味料理。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，雄獅表示，為讓旅客有趟安心、安全的旅程，鳴日號復駛初期列車座位搭載率調整至5成，採實名制、間隔座，並禁止飲食，吧台車廂仍提供水果、密封包裝點心、罐裝飲料等，讓旅客方便外帶，旅客登車前協助量測體溫，提供防疫包及口罩。

另外，鳴日號列車上管家都配備口罩、面罩和手套，並與鳴日巴士司機、領隊完成第一劑疫苗施打，徹底落實防疫。

雄獅表示，疫後復駛遊程中使用的遊覽車，每車上限20人，採間隔座，麥克風僅供導覽使用，每日上車前領隊會確實協助旅客量測體溫及手部消毒。

餐廳用餐安排，將依照各地方政府規定，採個人套餐形式，或遵守同桌者採梅花座或使用隔板，不同桌人員間保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔等指引。

中央社引述雄獅表示，9月過後行程的相關防疫措施，將依照中央流行疫情指揮中心最新指引滾動式調整。

為慶祝「鳴日號」秋季回歸，雄獅推出早鳥報名優惠，出發前90天預訂最高可享新台幣3000元優惠；另有老客戶優惠方案，凡參加過「鳴日號」行程的旅客報名，可享每人500元優惠，若攜帶新朋友一起參團可再折500元，新朋友也可同享優惠。

台灣美學觀光列車「鳴日號」11日復駛 秋季行程首波迎中秋•主打「戲台辦桌賞月」

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