圖為8月5日的紐約證交所 (美聯社) 圖為8月5日的紐約證交所 (美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美股9日漲跌互見，道瓊工業指數下挫106.66點，那斯達克指數上漲24.42點。法人預期，台股短期上檔有壓力、下檔有支撐，可能維持區間震盪整理走勢。

隨著投資人在國會基建法案的審議進展以及最新疫情之間權衡輕重，道瓊工業指數下挫106.66點，跌幅0.3%；標準普爾指數小跌4.17點，跌幅0.09%；那斯達克指數上漲24.42點，漲幅0.16%。

國內外產業訊息方面，中央社報導, 大立光今天(10日) 除息，每股配發新台幣91.5元現金股息，創歷年來新高，同時改寫台股新紀錄，現金股利總額122.74億元，將於9月3日發放。

受惠運價高漲，萬海第2季稅後純益達189.95億元，每股盈餘8.56元，創單季歷史新高，上半年每股盈餘15.19元，半年賺贏過去10年總和。

長榮7月營收達458.79億元，首度攀上400億元，月增21.63%，年增168.52%，再度寫下新猷。

面板廠友達7月營收333.5億元，月減1.7%，不過，仍較去年同期增加45.6%。群創7月營收322億元，月增2.3%，年增35.6%。

現階段台灣疫苗庫存量吃緊，高端表示，接下來生產會很快，越來越有信心，與政府簽訂的500萬劑採購合約，將會在年底以前提早交貨完畢。

法人表示，台股整體籌碼面中性格局，指數在17279點季線至17564點月線之間高檔震盪，預期短期指數可能維持區間震盪整理走勢。

美股9日漲跌互見•法人估台灣股市持續區間震盪整理 大立光今除息91.5元•改寫台股新紀錄