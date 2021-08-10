Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

美股9日漲跌互見•法人估台灣股市持續區間震盪整理　大立光今除息91.5元•改寫台股新紀錄

大立光今天除息，每股配發新台幣91.5元現金股息，創歷年來新高，同時改寫台股新紀錄，現金股利總額122.74億元，將於9月3日發放。

By 國際組, 台灣英文新聞
2021/08/10 09:26
圖為8月5日的紐約證交所 (美聯社) 

圖為8月5日的紐約證交所 (美聯社) 

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美股9日漲跌互見，道瓊工業指數下挫106.66點，那斯達克指數上漲24.42點。法人預期，台股短期上檔有壓力、下檔有支撐，可能維持區間震盪整理走勢。

隨著投資人在國會基建法案的審議進展以及最新疫情之間權衡輕重，道瓊工業指數下挫106.66點，跌幅0.3%；標準普爾指數小跌4.17點，跌幅0.09%；那斯達克指數上漲24.42點，漲幅0.16%。

國內外產業訊息方面，中央社報導, 大立光今天(10日) 除息，每股配發新台幣91.5元現金股息，創歷年來新高，同時改寫台股新紀錄，現金股利總額122.74億元，將於9月3日發放。

受惠運價高漲，萬海第2季稅後純益達189.95億元，每股盈餘8.56元，創單季歷史新高，上半年每股盈餘15.19元，半年賺贏過去10年總和。

長榮7月營收達458.79億元，首度攀上400億元，月增21.63%，年增168.52%，再度寫下新猷。

面板廠友達7月營收333.5億元，月減1.7%，不過，仍較去年同期增加45.6%。群創7月營收322億元，月增2.3%，年增35.6%。

現階段台灣疫苗庫存量吃緊，高端表示，接下來生產會很快，越來越有信心，與政府簽訂的500萬劑採購合約，將會在年底以前提早交貨完畢。

法人表示，台股整體籌碼面中性格局，指數在17279點季線至17564點月線之間高檔震盪，預期短期指數可能維持區間震盪整理走勢。

美股9日漲跌互見•法人估台灣股市持續區間震盪整理　大立光今除息91.5元•改寫台股新紀錄
美股
台股
大立光
除息
區間
震盪整理

相關新聞

超帥！台灣鐵路「史上最美區間車」立體一卡通　感應時車頭燈會亮首批限量網路獨賣
超帥！台灣鐵路「史上最美區間車」立體一卡通　感應時車頭燈會亮首批限量網路獨賣
2021/08/07 10:38
【投資理財老生常談】台灣生技類股業績旺　投資人該怎麼選？　
【投資理財老生常談】台灣生技類股業績旺　投資人該怎麼選？　
2021/07/27 16:04
〈財經主筆室〉金控雙雄除息秀起跑 存股族緊盯股價表現
〈財經主筆室〉金控雙雄除息秀起跑 存股族緊盯股價表現
2021/07/26 09:59
【股民注意】台灣鴻海等21檔股票7/22除息交易　影響指數約30.56點
【股民注意】台灣鴻海等21檔股票7/22除息交易　影響指數約30.56點
2021/07/21 20:30
【投資理財老生常談】台灣績優電子通路股今年收獲豐富 值得注意
【投資理財老生常談】台灣績優電子通路股今年收獲豐富 值得注意
2021/07/20 09:10