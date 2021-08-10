台灣二級疫情警戒延長　阿里山林鐵及森林育樂場域10日起開放

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導)二級疫情警戒維持，林務局即日起開放阿里山林業鐵路、自然保護區域、8處自然教育中心、7處生態教育館，嘉明湖國家步道單日往返及嘉明湖山屋附屬營地住宿申請。其他山屋與通舖型住宿設施、道路中斷或施工中的自然步道與林道、太平山蹦蹦車和烏來台車，仍暫不開放。

林務局表示，各森林育樂場域仍將實施遊客人數總量管制，國家森林遊樂區入園人數維持原承載量的8成，到達人數上限後將採一出一進，太平山莊、大雪山莊、松雪樓與奧萬大山莊亦維持開放原房間數8成。

阿里山林業鐵路本線列車不發售站票，阿里山號每列車乘客人數以108人為限，並且僅停靠嘉義、北門、竹崎、交力坪、奮起湖等5站。祝山、神木與沼平支線每列車乘客人數以150人為限，檜木列車以120人為限。

林務局說，登山山屋附屬營地除同住家人外，以1人1帳為原則。入園遊客須量測體溫，額溫達攝氏37.5度以上者，不得入園。遊客須全程佩戴口罩，並避免戶外100人、室內50人以上群聚，且需維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。

在用餐方面，如遊客於場域內有飲食需求，應配合指揮中心指示，在場域的室內用餐空間，或是選擇戶外空曠通風處，與不特定對象保持社交距離，可暫時取下口罩飲食，用餐完畢即應佩戴口罩，室內公共空間不能飲食。

高山營地部分，林務局先開放嘉明湖國家步道單日往返及嘉明湖山屋附屬營地4個營位，欲前往者，請向臺東林區管理處申請，住宿者應完成繳費，非同住親友者，應一人一帳。至能高越嶺道西段天池山莊營地及北大武山檜谷山莊營地，因受近期豪大雨影響，道路中斷，尚待搶修，故不列入此次開放範圍。

林務局呼籲民眾，落實自身健康管理，若身體不適，請避免出遊，並請遊客於出發前務必至台灣山林悠遊網或至林道資訊查詢想去的場域開放情形與人流管制上限。

奧萬大松林區。(照片由林務局提供)