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重創台灣農作物還不夠 盧碧日本收割草間彌生「黃色南瓜」

南瓜毀損嚴重已被回收，展出時間將另行通知。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/09 21:27
盧碧颱風挾強風撲日本，造成直島知名地標「黃色南瓜」毀損。（圖／推特<a href="https://twitter.com/ppdisun...

盧碧颱風挾強風撲日本，造成直島知名地標「黃色南瓜」毀損。（圖／推特盧碧颱風挾強風撲日本，造成直島知名地標「黃色南瓜」毀損。（圖／推特@ppdisundia）  

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）挾帶豪大雨造成台灣農損1.8億的盧碧颱風，這回轉撲日本直島，將當地地標、知名前衛藝術家草間彌生創作的黃色南瓜連根拔起，刮落海中浮沉好不淒慘。

朝日新聞報導，以現代藝術之島聞名的瀨戶內海直島的知名裝置藝術「黃色南瓜」，今（9）日上午十點半左右被九號颱風盧碧帶來的強風吹翻並被海浪捲走。

據該裝置藝術的持有者日本企業倍樂生（Benesse）表示，當時正值漲潮，倒霉的南瓜被強風與海浪來回捲動，數次砸上碼頭，嚴重毀損，已被撤走。該企業在推特上表示，展出時間將另行通知。

報導指出，這個高2公尺、寬5公尺的南瓜藝術裝置是當地地標，自1994年被設置於向海延伸的棧橋前端以來，成為遊客拍照必去的熱門景點。

據日本氣象廳資料顯示，直島所在的香取縣的高松市今天上午10時35分觀測到最大瞬間陣風風速每秒23.3公尺。
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颱風
日本
草間彌生
黃色南瓜

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