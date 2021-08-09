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臺灣證交所：上週外資在集中市場買超325.06億元

買超聯電9.69萬張最多，另賣超群創17.46萬張最多。

By 台灣英文新聞
2021/08/09 17:23
臺灣證交所：上週外資在集中市場買超325.06億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/8/2~2021/8/6）外資在集中市場總買進 金額為4,436.44億元，總賣出金額為4,111.38億元，買超為325.06億元，另統計自2021 年年初至8月6日止，外資總買進金額為14兆348.22億元，總賣出金額為14兆5,212.37 億元，累計賣超為4,864.15億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場 買進之持股）市值為23兆3,057.66億元新台幣，占全體上市股票市值的43.52%，較7 月30日的22兆8,406.13億元新台幣，增加4,651.53億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進396,651千股，賣出299,750千股，買超96,901千股。

第二名：彩晶：買進139,326千股，賣出89,189千股，買超50,137千股。

第三名：中信金：買進79,071千股，賣出41,860千股，買超37,211千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進415,709千股，賣出590,347千股，賣超174,638千股。

第二名：友達：買進252,138千股，賣出308,574千股，賣超56,436千股。

第三名：宏碁：買進37,160千股，賣出76,783千股，賣超39,623千股。

更新時間 : 2021-08-09 17:54 GMT+08:00

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