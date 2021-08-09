【新南向•回家路曲折】滯留印尼台灣僑民•8日深夜搭包機返鄉　籲長榮華航重開航班

印尼台商總會安排包機搭載台商及僑民返台，8日深夜約11時抵達桃機，防疫單位嚴陣以待，旅客下機量測體溫、完成線上申報及資料審查，搭乘防疫車... 印尼台商總會安排包機搭載台商及僑民返台，8日深夜約11時抵達桃機，防疫單位嚴陣以待，旅客下機量測體溫、完成線上申報及資料審查，搭乘防疫車輛前往集中檢疫所進行採檢作業。中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）印尼台商總會安排包機搭載台商及僑民返台，昨(8日) 深夜約11時抵達桃機，防疫單位嚴陣以待，旅客下機量測體溫、完成線上申報及資料審查，搭乘防疫車輛前往集中檢疫所進行採檢作業。

根據桃園國際機場國境單位提供的資料顯示，印尼台商總會安排包機返台，班機在台灣時間8日下午5時20 分自雅加達國際機場起飛，預定晚間10時55分飛抵桃園國際機場，班機旅客共計122人。航空公司人員表示，實際抵台旅客為118人，確切人數將以中央流行疫情指揮中心公布為主。

國境單位表示，由於包機乘客來自「重點高風險國家」，檢疫工作人員在包機抵達前就已換上全套防護裝備待命，等到旅客下機量測體溫，完成線上申報及資料審查後，將由協勤人員分5梯次引導旅客搭乘防疫車輛前往集中檢疫所，並在集中檢疫所進行採檢作業。

旅客們有的穿著全套防護服、戴著口罩及眼罩，部分旅客只戴著口罩，對於記者詢問回來的感覺如何，返台旅客沒有開口回應，僅豎起右手大拇指，記者又問等很久嗎，旅客沒有開口，但搖搖手表示沒有。

外交部副發言人崔靜麟表示，外交部、駐印尼代表處及駐泗水辦事處持續密切關注印尼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，並與當地台商僑民保持聯繫，以隨時提供必要的協助。

中華民國駐印尼代表處領務組長柯孝宗表示，為配合防疫，代表處先前已將旅客名單提供外交部、移民署及衛生福利部，方便機場檢查證件作業及事先安排集中檢疫所，避免在機場群聚。

印尼遭到Delta變種病毒襲擊，疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心6月底也將印尼納入「重點高風險國家」，入境者須受嚴格檢疫規範。長榮及華航也以機組員調度為由，暫停飛航雅加達，並陸續取消至8月底前的航班，就連新加坡等鄰國也禁止來自印尼的旅客轉機，增加台僑返鄉的困難。

印尼台商總會原本協調台商及僑民7月中搭乘峇迪航空（Batik Air）包機返台，但班機最後遭取消無法成行，改與印尼航空（Garuda Indonesia）協調延宕迄今。

稍早這120名受疫情影響滯留印尼的台商及僑民8日在雅加達準備搭乘包機返台，他們辦理登機時出示核酸篩檢陰性證明，領取台商會贈送的口罩，難掩興奮，也希望長榮、華航等國籍航空盡快復航。

印尼航空（Garuda Indonesia）這架包機搭載約120名台僑，下午4時20分（台灣時間下午5時20分）自雅加達的國際機場起飛，預計台灣晚間10時55分抵達桃園機場，旅客將依中央流行疫情指揮中心的防疫規定，入住集中檢疫所。

因應印尼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，指揮中心6月底將印尼列為「重點高風險國家」，國籍航空公司取消8月底前往返雅加達的航班。加上新加坡等國禁止來自印尼的旅客轉機，在印尼的台僑面臨難以返鄉的困境。

中央社引述搭乘包機的鍾靜瑄指出，印尼這波疫情相當嚴重，她想先回台灣，剛好工作合約也到期，就先向公司辭職，家人也很擔心她，希望她趕快回台灣。

鍾靜瑄指出，她本來已經訂好華航的機票，但班機取消，剛好台商會推出包機，「很開心」能搶到機位，「一下子就額滿了」。她希望國籍航空公司能至少每週有一個班次的航班，不然想回去的人須要等很久才有包機。

在印尼工作的賴中晧指出，他希望國籍航空至少一個月要飛一個班次，「不然都沒辦法回去」。他過去是每3個月回台灣一次，受疫情影響，已經一年沒有回台灣。

賴中晧表示，如果沒有這班包機，他本來考慮轉機回台灣，「只有韓國仁川可以轉機，但要隔天才會到台灣。轉機要多花一天，機票也貴，包機省下蠻多時間的」。

在印尼經營製造業的林于捷說，受疫情影響，今年整體環境沒有很好，台灣也有事情要處理，「不知道什麼時候才有飛機（可回台灣）」，知道有包機「就趕快來搭」。

林于捷指出，他工廠的生產都在印尼，但目前暫時無法計劃什麼時候再回印尼，因為現在也沒有班機的資訊。他呼籲，長榮、華航應說明什麼時候才會有航班，不然大家很難安排，「政府要新南向，也沒有支持大家」。

為協助台僑返鄉，印尼台灣工商聯誼總會（印總）前會長柯勝升、會長王安左，以及台灣印尼觀光發展交流協會理事長張志嘉原本已與峇迪航空（Batik Air）簽好合約，但峇迪航空臨時通知派不出班機，於是改向印尼航空接洽。

由於印尼航空在2014年已停止雅加達往返台北的航線，沒有飛行台灣的航權，外交部、僑務委員會、交通部與民航局等單位協調如何解決相關問題，中華民國駐印尼代表處居間協助與印尼航空溝通，在2天內完成必要程序，讓包機得以順利成行。

王安左指出，搭乘包機的旅客都持有72小時的核酸篩檢（PCR）陰性證明，旅客包括年長者、簽證到期者，還有要回台灣念大學的，28日會再有第2班包機。

王安左表示，國籍航空公司以機組人員調度為由，暫時關閉航線，但很多台商迫切需要能安全回家的方式，希望長榮與華航能盡快開航，讓台籍旅客搭乘。

中華民國駐印尼代表處領務組長柯孝宗、僑務組長汪樹華也代替駐印尼代表陳忠到機場送機，並確保登記搭機的台僑都能順利出關。

柯孝宗指出，對於台僑返鄉的期待，陳忠非常重視，如果國籍航空仍沒有恢復航班，代表處會繼續與印總協調，促成第2次包機，或者常態包機。

印尼這波疫情5月中升溫後，已是亞洲受創第二嚴重，次於印度。印尼累計超過10.5萬人染疫病故，7月有3.5萬人去世，最近7天平均單日新增3.2萬例確診、1640人不治，目前有49.7萬人在治療或隔離，疑似患者21.8萬，累計確診363.9萬。

印尼7月初實施限制商業活動的緊急措施後，雅加達等爪哇島部分地區疫情稍降，其他地區卻有激增趨勢，已有超過半數的確診來自爪哇島、峇里島以外地區，包括東加里曼丹（East Kalimantan）、東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）、廖內省（Riau）、蘇門答臘（Sumatra）、蘇拉威西（Sulawesi）、巴布亞（Papua）等地的疫情都升溫，這些地方醫療資源和疫苗都不足，疫情令人憂心。

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