新北市8/10起 有條件開放學校暑假實體活動及運動團隊訓練

疫情持續二級警戒，新北市採階梯式緩降逐步調整開放 政策，今(9)日宣布8月10日起開放高中以下學校暑期實體活動 及運動團隊訓練，各校在落實強化版防疫措施的條件下， 並依循教育部相關指引辦理。教育局提醒各項活動皆須考量防疫及學 生安全，同時為即將到來的開學做準備。

教育局表示，自7月27日警戒降級以來整體疫情有緩和趨勢， 學校教職員工也完成疫苗施打作業， 新北市決議開放高中以下學校暑假實體活動，以校內學生為限， 人數降載為全校三分之一。本次開放範圍係依據「高級中等以下學校 110年暑假期間因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情辦理教學活動指引」 辦理，開放教學活動範圍為：學生學習扶助、 高級中等學校學生課業輔導、國民中小學夏日樂學營隊、 國民中學暑假學藝活動、 高級中等學校學生返校練習技能檢定及配合勞動部辦理之在校生技能 檢定活動。

此外，防疫強化措施包含固定座位、固定成員，並以半天為原則； 各項活動須全程佩戴口罩；落實消毒、實聯制、量測體溫、 維持室內通風、維持社交距離；如需用餐以個人套餐為主， 禁止交談，並使用隔板入座，以保障師生安全。

教育局強調，所有參與暑假實體活動的師資、教練，以接種疫苗滿1 4天者為優先，未施打疫苗或接種未滿14天者，首次授課(訓練) 前，提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。為求謹慎， 避免疫情擴散，倘校內發現1名確診者， 新北市嚴格規定全校立即停止活動，至少3日消毒， 觀察疫情狀況再開放。

學校運動團隊訓練除上述規定外，另須依教育部「 高級中等以下學校運動團隊訓練因應COVID-19防疫管理指引 」辦理，人數以室內20人、室外40人為上限，每日訓練不超過3 小時，還需要特別注意運動中佩戴口罩可能帶來一定風險， 如有心血管疾病或呼吸道過敏體質者，應避免參加。

另教育局指出，先前於分階段逐步鬆綁的原則下， 考量學生升學權益且9月底前即需參加全國性重要賽事， 已提供部分運動代表隊以專案方式申請返校訓練。 以安溪國中羽球隊為例，教練張世宗表示訓練人員自行至醫院、 快篩站或以快篩試劑快篩，且因訓練過程需全程佩戴口罩， 為確保安全特別調整訓練課表，訓練模式以有氧為主、無氧為輔， 同時減少訓練組數及時間，讓學生能充分休息。

教育局長張明文強調，學校從5月中旬學生停止到校迄今近3個月， 而距離開學還有3周，現在部分實體開放實際為開學防疫作戰暖身。 此外，新北市因持續有社區傳播風險， 開放腳步及防疫規格都較為嚴謹，教育局將加強查核學校執行情形， 也呼籲親師生共同合作，落實生病不到校，維護學習環境安全， 相關措施將視疫情進行滾動修正，請至教育局防疫專區查詢（網址： https://www.ntpc.edu.tw/home. jsp?id=6918f79d690935a2）。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供