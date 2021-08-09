新北市輔具遠距評估 防疫好安心 線上完成2012件 外縣市來取經

因應新冠肺炎疫情， 新北市輔具資源中心為避免群聚感染，自109年4月起， 針對身心障礙者、長照需求者的輔具申請提前部署， 試辦線上遠距評估，尤其今年5月中旬疫情嚴峻，更全面精進改採「 零接觸」的線上服務，總共完成2,012案件， 在全國三級警戒期間，幾乎各縣市的輔具服務都停擺的情況下， 新北市這項豐碩成果引起矚目，桃園市社會局等紛來取經， 新北市也不吝分享經驗，希望擴散其他縣市相互學習。

新北市輔具資源中心主任楊忠一表示， 防疫期間若個案被安置在醫院或機構，因限制訪客， 又有輔具急迫需求，或是個案曾接受過輔具中心評估者， 均可申請線上遠距評估，像是助步車、肘部或膝部副木、脊柱矯具、 移位腰帶、移位轉盤、滑墊、移位機等；另外像汽車升降椅、 簡易洗槽或浴槽等，也都能協助民眾完成線上評估。

楊忠一表示，在實務上，民眾透過電話聯繫預約， 利用簡訊連結加入好友，評估人員即可透過通訊軟體， 由個案本人或在旁協助者，配合評估時所需要呈現的畫面或資訊， 並推播教學影片補足衛教；結束評估後， 會立即傳送報告書與補助核定通知單。

楊忠一說，新北市申辦輔具非常多元，有些是免評估的項目， 民眾只要一通電話或E-mail， 或到新北市輔具中心網頁下方申請，均能高效率免臨櫃申請， 大量減少外出感染的風險，統計在三級警戒期間已核定輔具補助7, 582件。 楊忠一指出，新北市也持續提供二手輔具，在疫情期間照常收送、 免費載送，民眾可能會有感染的疑慮， 但中心委託第一社會企業公司負責清消， 每件輔具皆經過嚴謹的清潔消毒，務必讓需求者安心使用。 在疫情期間，共回收2,334件，轉贈2,186件。

新北市政府社會局長張錦麗表示，新北市超前部署， 利用遠距科技使輔具服務不中斷，同時持續推動輔具超音速3.0， 目前全台特約廠商已有946家， 民眾可透過google地圖就近取得輔具， 特約廠商可協助民眾線上請款，在三級警戒期間已協助完成6, 148件。

張錦麗說，輔具中心勇於任事，努力開發精進，其中有97％ 輔具可以進行遠距評估，89％的輔具則確認適合遠距評估， 這項成果也樂意分享其他縣市，希望在疫情期間，城市有愛、 市民無礙，可以安心使用輔具服務。