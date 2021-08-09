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積木黏土手搖鈴客製化學習箱　新北讓學前特教寶貝在家遊戲中學習

By 台灣英文新聞
2021/08/09 17:13
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

因應新冠肺炎疫情，今(110)年新北市各公立幼兒園停辦暑期課後留園，許多家長透過線上影片、家中玩具、生活素材讓孩子每天都有不一樣的學習目標。教育局顧及學前集中式特教班特教生需求，特別規劃致贈學習箱，讓學前階段的特教孩子在家也能運用教材教具學習成長。

教育局表示，學習箱內容包含大積木-發展手眼協調及訓練小肌肉的能力，著色本和蠟筆-練習專注力，穿線卡-練習控制手部小肌肉的能力，黏土-提供視覺及觸覺的刺激，蛋沙鈴及手搖鈴-刺激聽覺與視覺感官，練習追視能力。目的在於讓孩子利用學習箱內所提供的教材教具，可以在家開心玩、安心學、放心練，除可充分發展孩子身心潛能外，家長亦可透過學習箱內的說明，帶領孩子在遊戲中學習並增進親子互動。

中和國小附設幼兒園集中式特教班特生歐弟(化名)媽媽表示，5月開始因為疫情讓孩子都停課了。不只學校停課，連同課後醫療院所的復健之路也被迫暫停，孩子跟早療及學習的連結停擺了，家長一時之間無所適從，無力感油然而生。就在這個時候，教育局送來學習箱這份禮物，對家長來說，無疑是雪中送炭呀！透過學習箱裡的教具和說明，讓孩子在家一樣可以繼續練習及培養各項能力，看到孩子一路以來點點滴滴的進步，真的相當感動。也謝謝新北市政府教育局關懷著這一群特殊寶貝，這個禮物，讓特殊寶貝的家長在疫情中，感受到溫馨的暖流。

教育局長張明文表示，疫情改變了大家的生活模式，尤其是學前階段的特殊寶貝，無法到校學習及接受早療課程的復健，而如何讓特教孩子得到妥適的照顧，並且維持學習不停歇是很重要的。新北巿用心規劃針對不同能力的孩子給予不同內容物的學習箱，希望在家長的關心、陪伴以及協助下，讓特殊需求的孩子不受環境及資源限制，提升自我能力，也讓家長放心、孩子安心的在家學習。

積木黏土手搖鈴客製化學習箱　新北讓學前特教寶貝在家遊戲中學習

照片來源：新北市教育局提供

更新時間 : 2021-08-09 17:53 GMT+08:00

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