新北可愛柴狗便袋箱亮相 推「屎滅之任」及「九品鏟屎官」活動抽好禮

清理狗便也可以很可愛！新北市今(9)日在轄內19 處公園正式啟用20座「新北可愛柴」造型的狗便（袋）箱， 兼具取用狗便袋和清理狗便兩種功能。為增加狗便（袋）箱使用率、 提升狗便自主清理意願，環保局特別推出「屎滅之任」及「 九品鏟屎官」兩項網路抽獎活動， 只要拍照上傳臉書並完成相關指定動作，就有機會抽到寵物飲水機、 寵物攝影機、自動餵食器以及人氣網紅「柴語錄」聯名商品等好禮。

環保局長程大維表示「遛狗不清便、害狗被人厭」，狗便（袋） 箱是提供臨時忘了帶清便工具的飼主使用， 同時也讓清理完的狗便袋有正常的「歸宿」， 以降低遍地黃金的情況。程局長也叮嚀飼主， 應做好隨手清狗便的習慣，隨身攜帶清便工具， 別讓自家毛小孩的大便，造成大家的不便。

環保局說明，本次啟用的狗便(袋)箱是去(109)年和國立臺灣 藝術大學視覺傳達設計學系李尉郎老師合作設計，並經民眾針對3款 不同造型的狗便（袋）箱進行投票，最終由「新北可愛柴」款式以6 7%的高票數脫穎而出，成為新北限定版狗便（袋）箱。

而為了向民眾推廣狗便（袋）箱，環保局特別發起「屎滅之任」及「 九品鏟屎官」兩項網路抽獎活動，說明如下：活動一「屎滅之任」自 8月10日起至9月10日止，民眾帶著毛小孩與「新北可愛柴」 狗便（袋）箱進行創意合照，再上傳至「新北i環保」臉書粉絲專頁 (https://www.facebook.com/ ntpclowcarbon)的活動貼文留言處， 並標記所在公園（如#林口力行寵物公園），每座狗便（袋）箱的第 1位上傳合照及留言者，將獲頒最佳速度獎， 可獲得柴語錄聯名馬克杯。另外環保局將與人氣插畫家柴語錄作者J ing共同從留言照片中選出3名最佳創意獎， 贈送柴語錄聯名帆布袋。

活動二「九品鏟屎官」自8月10日起至10月12日止， 民眾帶著毛小孩前往至少2處「新北可愛柴」狗便（袋） 箱設置公園與毛小孩拍攝創意合照，照片需包含毛小孩、飼主及狗便 (袋)箱，再上傳至個人臉書並標記其好友及分享活動貼文，上傳2 處合照可獲得「九品官階」並有1次抽獎機會；上傳達4處合照則可 獲得「八品官階」，並累加1次抽獎抽獎機會，以此類推，最多上傳 18處合照即可晉升至最高「一品官階」，並獲得高達9次抽獎機會 ，亦即上傳合照數越多者，中獎機會也越高。獎品包含寵物沐浴乳、 罐頭、寵物飲水機及寵物攝影機等，詳細活動辦法請至本局官網查詢 (https://www.epd.ntpc.gov.tw/ Article?pltID=1099)。

環保局補充，「新北可愛柴」狗便（袋） 箱設置地點有板橋動物之家、中和動物之家、中和四號寵物公園、 中和民有公園、新店交通公園、新店太平運動公園、 林口力行寵物公園、林口松柏滯洪池公園、八里渡船頭公園、 土城綜合體育場、五股芳洲公園、板橋溪北公園、板橋環河公園、 泰山貴子兒童公園、淡水兒童公園、新莊龍鳳公園、樹林潭底公園、 鶯歌永昌公園、新店廣興河濱公園，共計19處(設置地點地圖網址 ：https://reurl.cc/pg8rMl)。

環保局提醒，飼主若放任毛小孩隨地便溺未清除處理，自今( 110)年3月起，將依「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」 提高裁罰金額，可處新臺幣3,000至6,000元罰鍰， 而罰鍰金額逾5,000元者，還需參加環境教育講習1小時， 請飼主善盡清理寵物便溺之責任。

環保局也祭出「狗便懸賞令」，將張貼從監視器所截錄， 民眾任由寵物便溺不清理的違規畫面， 鼓勵街坊鄰居發揮守望相助的精神，踴躍提供相關事證(包含人、 事、時、地、物等資訊)協尋實際違規行為人， 經環保局進一步查處告發後，提供者資訊者將可獲得神秘小禮物。

照片來源：新北市政府環境保護局提供

照片來源：新北市政府環境保護局提供