奧運轉播新紀錄 中華電信締造串流媒體新里程碑

2020東京奧運於上周日迎來精彩閉幕， 中華隊於本屆奧運奪得傲人成績，共獲2金4銀6銅寫下歷史新頁， 中華電信MOD、Hami Video首度推出4K超高畫質與VR模式直播也繳出驚人收視。 奧運期間MOD全頻道接觸人次達7600萬新高， 破開播以來新紀錄；而最火熱的OTT- Hami Video總瀏覽量(page view)更創下破2.7億的紀錄，Hami Video觀看人數一舉突破730萬，坐穩台灣OTT霸主地位！ 中華電信繳出傲人的本屆奧運成績， 締造了國內串流媒體史無前例的賽事轉播新里程碑。

東京奧運和台灣時差僅一小時、 中華隊參賽選手是歷年來最多的一次，加上4K超高畫質與VR沈浸 式觀賽魅力，提高奧運的收視熱潮，MOD 4K總客戶數逼近140萬戶，而Hami Video網路付費客戶更一舉成長7倍， 中華電信影視雙平台充分展現東京奧運驚人的威力!

除了直播賽事，MOD、Hami Video「奧運專區」的熱點回看及隨選賽事也深受客戶喜愛， 顯示透過VOD再次回味賽事精彩瞬間，已成為觀賽趨勢。 中華電信也再創業界里程碑，將2020東京奧運開閉幕典禮VOD 加入「HDR高動態範圍」影音製作技術，讓所有表演、 聖火傳遞都更加活潑、色彩更令人驚艷，即日起將會在「奧運專區」 上架。

奧運的收視熱潮，帶動MOD賽事VOD的點擊迅速成長、Hami 影劇館也激增1.3倍。奧運甫一結束， 已有廣告主主動詢問即將登場的BWF羽球巡迴賽、 美國網球公開賽，還有由二刀流大谷翔平領銜話題不斷的MLB美國 職棒等賽事，表達加碼投資廣告的意願， 隨著下半年台灣疫情逐漸趨緩，國內消費市場復甦，MOD、Ham i Video廣告營收可望較上半年大幅成長， 預計全年廣告營收將較去年成長2~3倍。

MOD與Hami Video祭出限時超值優惠方案，歡慶史上最佳中華隊成績， 新申辧MOD參加指定方案(MOD+自選餐+影劇全享包)， 最高可享加碼送Hami Point (或商品卡，二選一) 900元，看頻道、觀電影、追戲劇、迷卡通、賞音樂， 全都一把抓。

Hami Video則限時推出「夏季優惠方案」，凡於8/31前線上訂閱 電視館或影劇館指定方案，除享每月129元起訂閱優惠之外，再送 6張單點電影抵用券(最多)，炎炎夏日陪伴客戶宅家看劇！