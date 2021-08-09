【新冠後遺症】美國青少年學習力和體力大受影響 開學後恐跟不上

紐約時報報導，全美年輕人正準備返校開學，其中許多仍努力從染疫後就揮之不去的神經、身體和心理症狀中康復。（圖/美聯社） 紐約時報報導，全美年輕人正準備返校開學，其中許多仍努力從染疫後就揮之不去的神經、身體和心理症狀中康復。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國青少年受紐約時報專訪，訴說罹患新冠肺炎對身體的負面影響，例如無法回憶過去學習的課本內容，甚至時常感到疲勞，必須坐著洗澡等，顯示青少年染疫後遺症不容忽視。

在全美迎來成人人口70%至少接種一劑疫苗的成果時，當地完整接種疫苗的12歲到17歲青少年不到半數，低於12歲兒童又尚未納入施打對象，加上目前針對兒童染疫的症狀研究不如成人多，恐讓正在成長的孩童面臨無法預測的傷害。

紐約時報對染疫青少年的專訪指出，一名15歲的國三學童 Will Grogan 表示，他已經不記得前一天才教過的課程內容，導致他對於學習感到相當沮喪。去年10月罹病的 Will 雖然已經可以重回社群之中，卻仍時常感到疲倦以及嚴重的腳痛。不只如此，Will 表示自己變得非常虛弱，曾有35天無法下床，洗澡時更需要坐在板凳上才能避免自己洗到昏倒。

根據過去對於新冠肺炎後遺症的研究中，除了疲勞症狀外，「腦霧」(brain fog) 也是其中一項，它會導致患者腦筋混沌、無法清楚思考、注意力不集中、記憶減退與反應遲鈍等現象。這對於即將重返校園學習的青少年來說相當不利。

這些長期症狀被稱為「長新冠」（long Covid）症狀，可能影響10%到30%染疫成人，不過對於兒童的相關研究數量不多。美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）則說明，約有11%到15%的染疫年輕人會長期承受這種症狀，並對學校表現等各方面造成嚴重影響。