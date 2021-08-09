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不只Delta! Lambda變異株強襲32國 美國一月破千例

研究顯示莫德納、輝瑞疫苗

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2021/08/09 16:48
美國自7月通報第一起Lambda變異株確診以來已發現超過1000例感染。（圖／美聯社）

美國自7月通報第一起Lambda變異株確診以來已發現超過1000例感染。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）在印度Delta變異株讓人聞之色變時，來自秘魯的Lambda變異株病毒現蹤32國，美國自七月通報第1例來已激增1060例確診。

CNN報導，「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）數據顯示，美國目前由Lambda毒株引起的新冠肺炎確診案例為1060起。儘管無法與佔美國新感染案例83%的Delta變異株相比，傳染病專家表示須密切關注。

Lambda變異株去（2020）年12月於秘魯被首度發現，今年6月間被世衛組織（WHO）列為「需留意變異株」（Variants of Interest）。初步研究顯示，它比原始毒株更具傳播性。然而關於疫苗對Lambda變異株的保護力尚且沒有完整的研究與數據。

紐約大學醫格羅斯曼醫學院研究員藍道（Nathaniel Landau）與同事經實驗測試，發現僅需施打一劑的嬌生疫苗似乎無法抵抗部分變異株，建議追加一劑嬌生疫苗，或莫德納、輝瑞疫苗來強化保護力。

另外，該項研究也發現Beta、Delta、Delta plus和Lambda等變異株對莫德納、輝瑞疫苗誘發的抗體抵抗力有限，顯示疫苗有效。

但並不是所有科學家都持相同立場，上週日本科學家在biorxiv.org上發布的研究結果指出，Lambda變異株棘蛋白(spike protein)中的三個突變－RSYLTPGD246-253N、260 L452Q和F490S－可能導致疫苗效力降低，該研究尚未通過同儕審查。。

各國科學家中不乏有聲音表示，總會有一款病毒會對疫苗產生的抗體免疫，而到時候，又將新一波的疫情跟疫苗研發。
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