台灣多處豪雨致災•各地國軍加強整備　第四作戰區派員挺進高雄山區•協助救災與復原

第四作戰區54工兵群派遣鏟裝機至六龜區大津里協助淤泥及土石清運，協力地方災後復原工作。（第四作戰區提供/軍聞社） 第四作戰區54工兵群派遣鏟裝機至六龜區大津里協助淤泥及土石清運，協力地方災後復原工作。（第四作戰區提供/軍聞社）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）負責南台灣防務及救災的國軍第四作戰區今天(9日) 表示，今天派遣173名兵力、3 類共16輛車輛機具，前往高雄六龜、杉林、美濃等地區，協助執行土石淤泥清除、環境清理的災後復原工作。

國軍第四作戰區工訓中心9日上午派遣鏟裝機，協助清理六龜區新發國小外道路落石淤泥。（第四作戰區提供/中央社）

第四作戰區機步333旅協助來義鄉道路沙包堆置作業。（第四作戰區提供/軍聞社）

43砲指部派遣兵力7日前往六龜區寶來里週邊協助住戶疏散。（第四作戰區提供/軍聞社）

受盧碧颱風引進西南氣流影響，高雄山區近日因大雨引發多處災情。

國軍第四作戰區9日上午發布新聞稿表示，依各災防分區需求申請，今天持續投入盧碧颱風災後復原任務，由旗山等災防區派遣兵力173人、3類共16輛車輛機具，前往高雄六龜、杉林、美濃等地區，全力協助執行土石淤泥清除、環境清理等災後復原工作，協力地方政府讓民眾早日恢復家園及正常生活。

國軍現在設有5大作戰區，第一作戰區為陸軍澎湖防衛指揮部，第二作戰區為陸軍花東防衛指揮部，第三作戰區為鎮守北台灣的陸軍六軍團，第四作戰區為衛戍南台灣的陸軍八軍團，以及第五作戰區為駐紮中台灣的陸軍十軍團；除了五大作戰區，金門、馬祖也有防衛指揮部編制。

事實上為了因應中央氣象局7日持續發布豪大雨警報，第四作戰區指揮部配合台南、高雄及屏東等地方政府災防應變中心，完成二級開設及連絡官派遣，統一調度兵力及掌握災情；另針對近24 小時累積雨量達超大豪雨等級500 毫米的高雄桃源、六龜、茂林區及屏東霧台鄉等土石流潛勢區，均已先期完成預置兵力派遣，協助執行鄉民預防性撤離，以維民眾生命安全。

第四作戰區表示，配合地方災防應變機制，7日上午已派遣計55員兵力及車輛機具9輛，分別進駐屏東三地門、瑪家鄉及高雄美濃區，協助執行鄉民撤離及道路復原等救災任務。

第四作戰區強調，已通令各災防分區持續提高警戒，將隨時掌握天候狀況及地方災情，做好萬全的因應準備，全力配合地方政府災防應變機制，依令投入災害救援任務，以確保南部地區民眾生命財產安全。

全台多處因連日豪雨致災，海軍各單位也依國防部及作戰區命令，完成救災兵力整備及預置，並協助地方政府執行各項災害防救任務；國軍各作戰區及金防部、馬防部等也持續強化災防整備。

台灣7日受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響，多縣市出現豪大雨。海軍司令部7日下午發布新聞稿指出，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊正於高雄市那瑪夏區達卡努瓦里及瑪雅里環鄉道路，實施災巡與障礙清除作業，確保交通道路暢通及用路安全。

海軍司令部說，屏東縣三地門鄉及瑪家鄉佳義村等地降雨量過大，導致山區土石鬆軟不穩定，海軍陸戰隊官兵協助村民完成暫時收容所整備工作，維護民眾安全。

除了海軍投入防救任務外，軍事新聞通訊社7日也報導，國軍第1作戰區各單位依計畫實施災防機具及裝備整備，第2作戰區的兵力預置地點則著重偏遠山區，並與友軍及地方政府保持密切聯繫，以掌握即時災情。

第4作戰區配合高雄政府災害應變機制，由旗山災防區派遣兵力，協助執行道路落石清除及沙包堆置等災害救援任務，並與地區村、里長及警消人員，逐戶執行勸導民眾撤離至收容中心。

第3、5作戰區及金防部、馬防部也加強防區內各項設施、建築物周邊排水系統清理與疏通，以降低災害風險，維護防區整體安全。

台南市龍崎區崎頂里一處山坡地在近日豪大雨過後土石崩滑，泥流侵入坡地下方約10多戶民宅，市府向國軍申請兵力，4日進駐協助居民清理。（龍崎區公所提供）中央社