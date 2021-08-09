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歐盟27國疫苗覆蓋率超越美國 為終結疫情帶來希望曙光

今年二月中，歐盟27國中僅4%的人口施打至少一劑疫苗，然而截至現在，歐盟國家中施打至少一劑疫苗者已高達60%，超越美國的58%。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/09 16:03
在巴黎等候施打疫苗的民眾。（圖/美聯社）

在巴黎等候施打疫苗的民眾。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）隨著美國的疫苗施打狀況逐漸碰壁，歐盟27國中60%人口中至少接種一劑疫苗，已高於美國的58%，相比一開始歐盟的疫苗施打計畫頻頻受阻，現在的情況已明顯好轉，尤其以義大利最為明顯。

美聯社引用Our World In Data的數據，發現歐盟的疫苗覆蓋率急起直追。今年二月中，歐盟27國中僅4%的人口施打至少一劑疫苗，當時美國已有12%人口接種，然而截至現在，歐盟國家中施打至少一劑疫苗者已高達60%，超越美國的58%。

在義大利，12歲以上的民眾當中，已有63%的人口完整施打了兩劑疫苗，超過法國、德國和美國等。義大利的民眾若要在餐廳內用，或去健身房、電影院、博物館等室內空間，皆需出示至少接種一劑疫苗的證明才能進入。

歐洲議會議員 Peter Liese 表示，由於歐盟一開始批准疫苗接種的過程很緩慢，使歐盟的起步較晚，然而到了現在，完整的疫苗檢驗與審核反而讓官方有一個很好的論證，得以向仍對疫苗有所顧慮的人們解釋。Peter Liese 認為，這不只是攸關一開始的施打速度，長遠的策略也很重要。

不只是義大利，現在西班牙約 4700 萬人中有近 60% 的人接種了疫苗。在葡萄牙，截至 6 月底，約 1000 萬人的人口中已有約三分之一的人口接種了疫苗，且預計在今年夏天前有望達到 70%。在荷蘭，有 85% 的成年人至少接種過一劑。

不過並非所有在歐盟的國家都如此順利，在這個「60%人口中至少接種一劑疫苗」的平均值中，仍有少數國家還在努力爭取疫苗。美聯社指出，在保加利亞，不到 20%的成年人至少接種過一劑。

此外，在德國，54% 的人口完整接種了疫苗，然而每天接種疫苗的數量從 5 月份的超過 100 萬次，已下降到約 50 萬次，顯示鼓勵打疫苗的宣傳力道正在逐漸下降。
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