掙脫紅色供應鏈 澳洲前總理：印度可完美取代中國

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)澳洲前總理艾波特投書媒體表示,中國與西方陣營的對立日益明顯且持續打壓民主台灣,反觀盟友印度可以在全球供應鏈中取代中國,與印度合作有助澳洲繁榮穩定。

澳洲重量級媒體「澳洲人報」今(9)刊登艾波特(Tony Abbott)所撰寫的「印度取代中國合情合理(India the sensible substitute for belligerent Beijing)」一文。

艾波特指出,西方國家對中國釋出善意並將其納入全球貿易網絡,然而中國剽竊科技、削弱西方產業,在成長為一流的經濟體後依舊打壓奉行「多元民主」的台灣,甚至將貿易作為戰略武器要挾澳洲。

被艾波特稱為「新興民主超級強國」(emerging democratic superpower)的印度成了所有中國相關問題的解答。擁有民主、法治、鋼鐵與藥品生生產以及印度矽谷的高科技聚集,都使得印度可以在全球中應鏈中「完美取代」中國,給予民主世界近一步的保障免於受制於紅色供應鏈。

儘管印度是澳洲的第七大貿易夥伴,印、澳兩國在貿易上仍互設壁壘。艾波特表示,雙方貿易協定訂立後可互相頂替中國成為對方重要資源的供應國。在印度總理莫迪(Narendra Modi)所推行的「印度製造」計畫下,印度要取代中國成為製造業大國,而印度可以透過澳洲取得稀土與啟他戰略礦物,「印度應該要成為澳洲投資基金確保長期穩定回報的地方。」

艾波特也指出,印澳雙邊關係先前發展不足。然而莫迪上台後已促成美、印、日、澳四國的「四方對話」,首次對話將於今年年底舉行,並由各國領導人親自出席。此外,印度也邀請澳洲加入一年一度的馬拉巴爾(Malabar)聯合軍演,與印度、美、英.日等國部隊一同展示對自由開放的印太地區的承諾。

今年八月,艾波特接受現任澳洲總理莫里森(Scott Morrison)委派以貿易特使(Special Trade Envoy)身份於2日至6日訪問印度,並與印度總理莫迪會面。