掙脫紅色供應鏈 澳洲前總理：印度可完美取代中國

澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）投書媒體稱中國在全球供應鏈中地位可被印度完美取代。（圖／美聯社） 澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）投書媒體稱中國在全球供應鏈中地位可被印度完美取代。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）澳洲前總理艾波特投書媒體表示，中國與西方陣營的對立日益明顯且持續打壓民主台灣，反觀盟友印度可以在全球供應鏈中取代中國，與印度合作有助澳洲繁榮穩定。

澳洲重量級媒體「澳洲人報」今（9）刊登艾波特（Tony Abbott）所撰寫的「印度取代中國合情合理（India the sensible substitute for belligerent Beijing）」一文。

艾波特指出，西方國家對中國釋出善意並將其納入全球貿易網絡，然而中國剽竊科技、削弱西方產業，在成長為一流的經濟體後依舊打壓奉行「多元民主」的台灣，甚至將貿易作為戰略武器要挾澳洲。

被艾波特稱為「新興民主超級強國」（emerging democratic superpower）的印度成了所有中國相關問題的解答。擁有民主、法治、鋼鐵與藥品生生產以及印度矽谷的高科技聚集，都使得印度可以在全球中應鏈中「完美取代」中國，給予民主世界近一步的保障免於受制於紅色供應鏈。

儘管印度是澳洲的第七大貿易夥伴，印、澳兩國在貿易上仍互設壁壘。艾波特表示，雙方貿易協定訂立後可互相頂替中國成為對方重要資源的供應國。在印度總理莫迪（Narendra Modi）所推行的「印度製造」計畫下，印度要取代中國成為製造業大國，而印度可以透過澳洲取得稀土與啟他戰略礦物，「印度應該要成為澳洲投資基金確保長期穩定回報的地方。」

艾波特也指出，印澳雙邊關係先前發展不足。然而莫迪上台後已促成美、印、日、澳四國的「四方對話」，首次對話將於今年年底舉行，並由各國領導人親自出席。此外，印度也邀請澳洲加入一年一度的馬拉巴爾（Malabar）聯合軍演，與印度、美、英．日等國部隊一同展示對自由開放的印太地區的承諾。

今年八月，艾波特接受現任澳洲總理莫里森（Scott Morrison）委派以貿易特使（Special Trade Envoy）身份於2日至6日訪問印度，並與印度總理莫迪會面。