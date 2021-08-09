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8/10起維持二級警戒　防疫指引一次看！超商可賣茶葉蛋、關東煮　八大行業等仍不開放　

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/09 14:58
指揮中心宣布，自8月10日至8月23日維持疫情警戒標準為第二級。(截圖自中央流行疫情指揮中心直播記者會)

指揮中心宣布，自8月10日至8月23日維持疫情警戒標準為第二級。(截圖自中央流行疫情指揮中心直播記者會)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，考量國內疫情趨於穩定及參酌其他國家之防疫措施調整經驗，經與相關單位溝通討論及評估後，宣布自8月10日至8月23日維持疫情警戒標準為第二級，八大行業、遊藝場所和Ｋ書中心仍不開放。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，10日後除飲食外，外出全程佩戴口罩，進出公共場所須實聯制、保持社交安全距離。

在營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人（2.25平方米/人），室外空間至少1米/人（1平方米/人）。

集會活動人數上限：室內50人，室外100人，若超額則提防疫計畫。餐飲內用原則依照衛福部規定處理。婚宴、公祭可開放，其中公祭遵守內政部相關防疫規定處理，婚宴遵守每一隔間室內50人、室外100人上限，遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。超商由工作人員服務可販售茶葉蛋、關東煮等熱食。

另外，社區大學、樂齡學習中心、社區照顧關懷據點、親子館、桌遊場所（限一般零售交易）、游泳池、職業訓練等場所，則是符合主管機關防疫管理得開放。

但仍有不少場所須關閉，包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）。遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所，K書中心。

指揮中心說明，目前國內疫情已在可控範圍，為兼顧防疫與民眾的生活品質，未來將持續觀察疫情態勢，循序漸進，適度放寬管制措施；面對病毒變異株的威脅，將持續強化邊境監測及防疫作為，阻絕病毒於境外；此外也積極提升疫苗涵蓋率，讓民眾獲得保護力。

指揮中心提醒，防疫不可鬆懈，籲請民眾維持個人防疫好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，才能降低病毒傳播風險，共同維護國內社區安全。

8/10起維持二級警戒　防疫指引一次看！超商可賣茶葉蛋、關東煮　八大行業等仍不開放　

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二級警戒
新冠疫情
中央流行疫情指揮中心

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