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台灣8/9增4例本土新冠肺炎、4例境外移入　另有4死

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/09 14:12
台灣8/9新增8例COVID-19確定病例，分別為4例本土及4例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。 (截圖自中央流行疫情指揮中心直播記者...

台灣8/9新增8例COVID-19確定病例，分別為4例本土及4例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。 (截圖自中央流行疫情指揮中心直播記者...

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為4例本土及4例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。

指揮中心表示，今日新增之4例本土病例(其中1例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，均為男性，年齡介於30多歲至50多歲，發病日介於今(2021)年8月7日至8月8日。個案分布為臺北市2例、新北市及高雄市各1例；其中1例為已知感染源、3例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為3例男性、1例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介5月29日至7月28日，確診日介於5月31日至7月29日，死亡日介於8月2日至8月8日。

台灣8/9增4例本土新冠肺炎、4例境外移入　另有4死

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月7日累計公布14,576位確診個案中，已有13,096人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.8%。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自馬來西亞(案15893至案15895)、美國(案15898)入境，入境日介於8月6日至8月7日，且皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

台灣8/9增4例本土新冠肺炎、4例境外移入　另有4死

指揮中心統計，截至目前國內累計15,790例確診，分別為1,294例境外移入，14,443本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。

2020年起累計813例COVID-19死亡病例，其中805例本土，個案居住縣市分布為新北市401例、臺北市309例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣15例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
新冠肺炎
境外移入
馬來西亞
美國

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更新時間 : 2021-08-09 15:51 GMT+08:00

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