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台灣8月上旬受豪雨影響致農損逾2.4億元 農委會公告現金救助

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/09 14:27
連日降雨台南龍眼農損嚴重

連日降雨台南龍眼農損嚴重 (來源 中央社)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣8月上旬受西南氣流豪雨影響，各地傳出農業災情，農委會今(9)日更新截至上午11時，全台農業產物及民間設施估計損失計2億4,336萬元，其中以雲林縣損失5,189萬元最為嚴重，該會正式公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區。

農委會彙整各地方府查報資料統計，截至今天上午11時，各縣市以雲林縣損失5,189萬元、嘉義縣損失4,515萬元、臺南市損失3,935萬元、屏東縣損失3,730萬元、南投縣損失3,491萬元及高雄市損失2,358萬元較為嚴重。

針對雲林縣的農損救助，農委會6日已公告辦理「8月上旬西南氣流豪雨農業天然災害現金救助及低利貸款地區」，在現金救助受災作物中，有辣椒、南瓜、越瓜每公頃3萬6000元，西瓜每公頃6萬元，洋香瓜每公頃7萬5000元。

在農產損失方面，全台灣累計損失2億3470萬元，農作物被害面積5,968公頃，損害程度19%，換算無收穫面積1,154公頃。主要受損作物為木瓜，被害面積634公頃，損害程度19%，換算無收穫面積122公頃，累計損失6,671萬元。

其它受損作物依序為落花生損失2549.3萬元、龍眼損失1562.8萬元、絲瓜損失1303.3萬元，以及食用玉米損失1146.2萬元等。

畜產損失累計730萬元，受損畜禽主要為雞8.5萬隻，受損金額376萬元，其次為鴨、豬及鵝等。

在民間設施損失累計136萬元，包含台南市農田流失0.1公頃，屏東縣水平棚架網室受災12公頃等。

台灣8月上旬受豪雨影響致農損逾2.4億元 農委會公告現金救助

雲林縣政府提供
農委會
天然災害
現金救助

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