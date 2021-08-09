研究：肥胖者不但罹患新冠肺炎的風險高　更可能讓疫苗效果減半

肥胖者不但罹患新冠肺炎的風險高，其重症和不良預後的機率也大幅提升，更可能因體內長期慢性發炎導致疫苗效果打折。 (示意圖／Getty Ima... 肥胖者不但罹患新冠肺炎的風險高，其重症和不良預後的機率也大幅提升，更可能因體內長期慢性發炎導致疫苗效果打折。 (示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）從5月份本土疫情爆發以來，新冠肺炎的死亡個案多數具三高慢性病史，國外統計也顯示，肥胖者不但罹患新冠肺炎的風險高，其重症和不良預後的機率也大幅提升，更可能因體內長期慢性發炎導致疫苗效果打折。醫師呼籲，正在步入三高慢性病的代謝症候群患者，疫情期間應更積極於瘦腰及控制三高。

內臟脂肪竟成染疫關鍵 控制不佳恐變重症

千禧之愛基金會董事長、台大醫學院名譽教授蔡克嵩指出，自全球爆發新冠肺炎疫情的2020至2021年國際醫學期刊文獻索引摘要資料庫PubMed搜尋結果來看，三高慢性病前期的代謝症候群5項指標--腰圍過大之內臟脂肪、血壓、空腹血糖、空腹三酸甘油酯、高密度脂蛋白膽固醇與新冠肺炎的關聯性研究即高達6千多篇，其中又以血糖、肥胖指數與新冠肺炎嚴重程度最高度相關。

根據國外統計，肥胖者不但罹患新冠肺炎的風險高，其重症和不良預後的機率也大幅提升，這也表現在肥胖人口較多的國家，疫情的嚴重性和死亡率比起其他國家高，顯示肥胖確為疫情傳染的關鍵。

而相較BMI身體質量指數，內臟脂肪囤積之腰圍大小與新冠肺炎嚴重程度更具相關性，腰圍超標者其肺部組織受損程度顯著高於腰圍正常者，表示內臟脂肪囤積過多的人其新冠肺炎疾病預後更不佳。

內臟脂肪過高疫苗效果可能也打折

千禧之愛健康基金會董事同時也是糖尿病專家，糖尿病學會常務理事杜思德醫師表示，因代謝症候群體內長期處於慢性發炎的狀態，導致巨噬細胞活性降低、B細胞和T細胞的反應受損，種種因素會讓疫苗接種後反應不佳。

國外研究也顯示，腰圍過大者接種疫苗後抗體濃度較低，這是因為疫苗的作用必須要透過免疫細胞做出一系列的反應，但內臟和皮下脂肪組織所產生的促炎因子，會使免疫反應失調或免疫細胞反應降低，導致疫苗接種結果不如預期。

杜思德提醒腰圍過大又有三高不佳紀錄的民眾，也就是代謝症候群患者或候選人，接種疫苗前後都要落實減腰圍消除內臟脂肪，才能在疫情中自我保護。

蔡克嵩表示，台灣45歲以上高達一半人口有腰圍過大、過重及肥胖問題(BMI在24-27 kg/m²為過重，BMI≥27kg/m²為肥胖），建議疫情解封後，代謝症候群及肥胖族群可透過中度的有氧運動，如健走、騎自行車、游泳、慢跑抵抗發炎作用，飲食則以「三低一高」原則--透過低油、低糖、低鹽、高纖的飲食，控制好三高指數；同時定期量測腰圍，以遠離代謝症候群。