冠軍出手！台北興波咖啡聯名W春池計畫　【玻°C一一一一一波°C】一探咖啡與玻璃的不解之緣

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）W春池計畫及興波咖啡 Simple Kaffa聯名推出展覽【玻°C一一一一一波°C】，以一杯咖啡作為媒介創造與玻璃工藝對話，自即日起展至10月31日止。

W春池計畫及興波咖啡 Simple Kaffa聯名推出展覽【玻°C一一一一一波°C】，精品咖啡粹煉產出的過程與狀態回推⼀杯咖啡，從烘焙、沖煮，到完整萃取平行於玻璃生產過程，從常態、加熱、塑型⾄成容器。春室將透過盛裝「春波配方」以一杯咖啡作為媒介，使精品咖啡與玻璃工藝，創造屬於彼此自然對話。

展覽精華「春波配方」由吳則霖嚴選來自衣索比亞、巴拿馬的咖啡豆配方再藉由淺、中、深的烘焙溫度，創造不同的品嚐風味，並結合深烘焙咖啡到春室招牌飲品漂浮冰咖啡，讓這份配方多了一段春室的地氣，同時也為詮釋興波咖啡的Kaffa森林，設計一款「Kaffa抹茶苔球」讓傳說的咖啡的發源森林，藉由甜點引入這份靈氣，於品嘗過程多份故事的想像。



漂浮冰咖啡 feat. 蜷尾家（圖/春室）



展覽入口處（圖/春室）

展區部分，從春室1樓入口進入主視覺空間《 “KAFFA” 森林 / 陽光 》以咖啡的氣味帶動沉浸的感官體驗，詮釋咖啡與玻璃的起源，左轉搭乘電梯前往3樓主展區春室+The POOL，3樓空間中的第一展區《地域之味 Terrior》隱喻咖啡豆與玻璃珠中不同溫度路徑、延伸至第二展區《 未來時光 Sweet Spot 》烘托成果展現的，最後則是讓人不定期巧遇的《 POP-UP 春波咖啡車 》，帶人想像過去興波咖啡Simple Kaffa於最初時期的攤車故事。

展期限定食飲 「漂浮冰咖啡」興波專為展覽⼿沖深焙「春波配⽅」咖啡風味有萊姆酒、⿊巧克⼒等，搭配蜷尾家冰品：海鹽焦糖⽜奶冰淇淋⼝味 ⼝感層次、香氣豐富，非常適合夏天飲⽤。「Kaffa抹茶苔球」仿植物苔球做設計，口感似瑪德蓮蛋糕，使⽤⽇本進⼝⼩⼭園抹茶製作，內餡搭配溶融的法國法芙娜68%苦巧克利，外層淋上抹茶醬及抹茶酥粒，如森林裡的植被青苔，增添視覺、味覺的想像連結。

期間限定「POP-UP春波咖啡車」將不定期的快閃，讓春室的顧客也能體驗到來自台北興波的手沖咖啡。

展覽資訊

期間：2021年8月3日 - 2021年10月31日

地點：300 新竹市東區東大路一段 2 號 （春室Glass Studio+The POOL）

開放時間：每日 10 : 00 - 17 : 30 開放，週一休館



展覽限定淺焙手沖咖啡（圖/春室）



Kaffa抹茶苔球（圖/春室）