Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

冠軍出手！台北興波咖啡聯名W春池計畫　【玻°C一一一一一波°C】一探咖啡與玻璃的不解之緣

「POP-UP春波咖啡車」將不定期的快閃，讓春室的顧客也能體驗到來自台北興波的手沖咖啡。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/09 12:42
【玻°C一一一一一波°C】已於新竹春室登場（圖/春室提供）

【玻°C一一一一一波°C】已於新竹春室登場（圖/春室提供）

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）W春池計畫及興波咖啡 Simple Kaffa聯名推出展覽【玻°C一一一一一波°C】，以一杯咖啡作為媒介創造與玻璃工藝對話，自即日起展至10月31日止。

W春池計畫及興波咖啡 Simple Kaffa聯名推出展覽【玻°C一一一一一波°C】，精品咖啡粹煉產出的過程與狀態回推⼀杯咖啡，從烘焙、沖煮，到完整萃取平行於玻璃生產過程，從常態、加熱、塑型⾄成容器。春室將透過盛裝「春波配方」以一杯咖啡作為媒介，使精品咖啡與玻璃工藝，創造屬於彼此自然對話。

展覽精華「春波配方」由吳則霖嚴選來自衣索比亞、巴拿馬的咖啡豆配方再藉由淺、中、深的烘焙溫度，創造不同的品嚐風味，並結合深烘焙咖啡到春室招牌飲品漂浮冰咖啡，讓這份配方多了一段春室的地氣，同時也為詮釋興波咖啡的Kaffa森林，設計一款「Kaffa抹茶苔球」讓傳說的咖啡的發源森林，藉由甜點引入這份靈氣，於品嘗過程多份故事的想像。

冠軍出手！台北興波咖啡聯名W春池計畫　【玻°C一一一一一波°C】一探咖啡與玻璃的不解之緣
漂浮冰咖啡 feat. 蜷尾家（圖/春室）

冠軍出手！台北興波咖啡聯名W春池計畫　【玻°C一一一一一波°C】一探咖啡與玻璃的不解之緣
展覽入口處（圖/春室）

展區部分，從春室1樓入口進入主視覺空間《 “KAFFA” 森林 / 陽光 》以咖啡的氣味帶動沉浸的感官體驗，詮釋咖啡與玻璃的起源，左轉搭乘電梯前往3樓主展區春室+The POOL，3樓空間中的第一展區《地域之味 Terrior》隱喻咖啡豆與玻璃珠中不同溫度路徑、延伸至第二展區《 未來時光 Sweet Spot 》烘托成果展現的，最後則是讓人不定期巧遇的《 POP-UP 春波咖啡車 》，帶人想像過去興波咖啡Simple Kaffa於最初時期的攤車故事。

展期限定食飲 「漂浮冰咖啡」興波專為展覽⼿沖深焙「春波配⽅」咖啡風味有萊姆酒、⿊巧克⼒等，搭配蜷尾家冰品：海鹽焦糖⽜奶冰淇淋⼝味 ⼝感層次、香氣豐富，非常適合夏天飲⽤。「Kaffa抹茶苔球」仿植物苔球做設計，口感似瑪德蓮蛋糕，使⽤⽇本進⼝⼩⼭園抹茶製作，內餡搭配溶融的法國法芙娜68%苦巧克利，外層淋上抹茶醬及抹茶酥粒，如森林裡的植被青苔，增添視覺、味覺的想像連結。

期間限定「POP-UP春波咖啡車」將不定期的快閃，讓春室的顧客也能體驗到來自台北興波的手沖咖啡。

展覽資訊

期間：2021年8月3日 - 2021年10月31日
地點：300 新竹市東區東大路一段 2 號 （春室Glass Studio+The POOL）
開放時間：每日 10 : 00 - 17 : 30 開放，週一休館

冠軍出手！台北興波咖啡聯名W春池計畫　【玻°C一一一一一波°C】一探咖啡與玻璃的不解之緣
展覽限定淺焙手沖咖啡（圖/春室）

冠軍出手！台北興波咖啡聯名W春池計畫　【玻°C一一一一一波°C】一探咖啡與玻璃的不解之緣
Kaffa抹茶苔球（圖/春室）
W春池計畫
玻璃工藝
春室
新竹
興波咖啡
Kaffa
咖啡
甜點
台北

相關新聞

日、台獎牌創新高 東奧無觀眾閉幕式交棒巴黎
日、台獎牌創新高 東奧無觀眾閉幕式交棒巴黎
2021/08/08 20:30
內湖區確診者逛賣場吃鐵板燒 22人居家隔離
內湖區確診者逛賣場吃鐵板燒 22人居家隔離
2021/08/08 18:41
台北捷運族注意！ 確診者足跡涵蓋頂溪、南京復興、東門等站
台北捷運族注意！ 確診者足跡涵蓋頂溪、南京復興、東門等站
2021/08/08 14:41
台北虎林市場攤商打完疫苗仍染疫　羅一鈞曝「可能感染源」研判6月底左右曾感染
台北虎林市場攤商打完疫苗仍染疫　羅一鈞曝「可能感染源」研判6月底左右曾感染
2021/08/08 14:25
台灣線上《藝Fun劇場》收看突破16萬　羅馬尼亞舞蹈家編導芭蕾舞作《仙女》重現經典
台灣線上《藝Fun劇場》收看突破16萬　羅馬尼亞舞蹈家編導芭蕾舞作《仙女》重現經典
2021/08/06 14:38

更新時間 : 2021-08-09 13:40 GMT+08:00

最受歡迎

【停班停課】颱風「盧碧」詭變熱帶低氣壓後•逐漸遠離台灣　8日起全台雨勢趨緩•中南部仍須留意局部豪大雨
【停班停課】颱風「盧碧」詭變熱帶低氣壓後•逐漸遠離台灣　8日起全台雨勢趨緩•中南部仍須留意局部豪大雨
原盧碧颱風登陸時間曝光　台灣停班停課縣市一覽表
原盧碧颱風登陸時間曝光　台灣停班停課縣市一覽表
新北市降二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用、 室內運動場館和部分水域活動 　
新北市降二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用、 室內運動場館和部分水域活動 　
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
8/5起開放第5輪疫苗預約　51.9萬人可打莫德納
8/5起開放第5輪疫苗預約　51.9萬人可打莫德納
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
不是AZ疫苗 陳時中宣布第五、第六輪疫苗品牌
不是AZ疫苗 陳時中宣布第五、第六輪疫苗品牌
【更新】台灣高鐵因雨邊坡落石•暫停苗栗台中區間雙向運轉　台鐵應援6千座位: 對號列車增停新烏日、竹南站
【更新】台灣高鐵因雨邊坡落石•暫停苗栗台中區間雙向運轉　台鐵應援6千座位: 對號列車增停新烏日、竹南站
台灣8/7新增新冠肺炎確診10例　再添12例死亡
台灣8/7新增新冠肺炎確診10例　再添12例死亡