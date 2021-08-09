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【疫情下的忘憂之旅】台灣花東地區金針花估8月中下旬盛開　花季將配合防疫管制人流

▲金針又叫萱草、忘憂草，有淡雅清香，含蛋白質、鈣、鐵、維生素B1、B2及花青素等多種營養成份。▲花蓮縣玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山金針花季將至，目前開花約1到3成，預估8月中下旬將盛開。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/08/09 15:25
圖為花蓮縣108年9月金針花季檔案照片 (花蓮縣政府提供/中央社） 

圖為花蓮縣108年9月金針花季檔案照片 (花蓮縣政府提供/中央社） 

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 8月中旬到10月是花東地區高山金針的產季，黃澄澄的金針花海年年吸引遊客賞花兼品嚐美味金針。但今年因疫情影響，限制上山人流，花季開幕活動均取消民眾可透過網路線上參與活動; 若想食用金針，則可在各大賣場及線上商城等平台採購。

【疫情下的忘憂之旅】台灣花東地區金針花估8月中下旬盛開　花季將配合防疫管制人流

金針又叫萱草、忘憂草，富含蛋白質、鈣、鐵、維生素B1、B2及花青素等多種營養。圖/中央社

花蓮縣玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山金針花季將至，目前開花約1到3成，預估8月中下旬將盛開由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2級警戒延長到8月23日，權衡防疫與觀光，金針山花季開幕活動都取消，山區實施人流管制。花蓮縣政府公告:

➤➤因應2級防疫，富里鄉六十石山、玉里鎮赤科山遊客須採實聯制、遊客人數降載，同一時間人流總量管制2000人。

➤➤目前將於松村農莊(玉里鎮觀音里高寮233-3號)設置管制站，若人潮達到上限，將採一進一出管制。上山交通管制預計從8月14日起到9月21日止，時間為上午7時30分到下午5時。

縣府期待在防疫措施完備的前提下，民眾可以安心地徜徉在亮澄澄的花蓮金針花海。

➤➤六十石山除了管制人流總量2000人次，山區民宿也降載50%，玉溪地區農會、富里鄉農會提醒遊客，賞花務必保持社交距離、佩戴口罩。

玉溪農會總幹事蔡宗翰日前表示，預計8月15日後，金針花可達滿開盛況，呈現黃澄花毯美景，但受疫情影響，整體花季慶典以線上活動為主，為彌補遊客不能親臨賞花的遺憾，規劃相關線上行銷活動，同時推出多項好康，只要上網輸入「赤科山線上香遇」即可參加活動拿好禮。

赤科山社區發展協會總幹事李光濱說，今年在農業處輔導鼓勵下，特別號召山上農友，首次將赤科山時令特產好物組成「防疫箱」以優惠價宅配到府，有興趣民眾可洽詢選購，希望防疫期間不論能否上山賞花農遊，都能線上賞花及享受金針山時令美味。

六十石金針花季活動也是以線上推廣為主。富里農會總幹事張素華說，富里鄉農會團隊發揮創意，以「叢林野派對．秘境忘憂夜」為主題，由近年受歡迎的吉祥物「福猩」與大家一起線上開趴。

富里鄉農會與在地農家共同推出「防疫美食派對」，推出以金針花為食材的水餃、肉燥、梅乾焢肉、饅頭、油飯等多項創意美食都可宅配到府；其他抽獎等各項活動可上農會臉書查詢。

金針又叫萱草、忘憂草，有淡雅清香，含蛋白質、鈣、鐵、維生素B1、B2及花青素等多種營養，煮湯、涼拌、炒食皆美味。中央社報導，國內主要產地集中在花蓮縣玉里赤科山、富里六十石山，以及台東縣太麻里金針山，種植面積約470公頃，占全國種植面積近9成。

報導引述農糧署東區分署昨(8日) 表示，為提升金針產業經營層次及建立產品安全性，長期與中央衛生單位及地方縣市政府合作，並輔導成立台灣金針協會，鼓勵農友通過「產銷履歷」驗證，推動金針加工業者落實自主管理，提升產品安全。

東區分署指出，消費者選購金針時，建議選擇包裝上貼有「農產品產銷履歷」、「台灣金針」標章或「台灣農產品生產追溯」條碼及完整營養標示產品。

購買散裝乾金針時，可目視金針色澤，呈淡黃褐不太過鮮豔，嗅聞時具有淡花香味，沒有酸敗及藥水味，手碰觸表面為乾澀無吸濕回潮等現象，以此辨別品質優良乾金針產品。乾金針在料理前可先以溫水浸泡30分鐘，取出再以煮沸後熱水悶浸5分鐘以上（無須持續加熱），即可取出備用烹調。

玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山金針花季目前開花約1到3成，預估8中下旬將盛開。擁有全台最大金針花種植面積的花蓮，六十石山金針花田共有250公頃，赤科山金針種植面積達300公頃，今年共留花65公頃。

花蓮縣政府農業處長吳昆儒2日曾表示，感謝玉溪農會總幹事蔡宗翰積極奔走赤科山和六十石山進行協調，並協助就赤科山花季期間人流管制達成共識

赤科山社區發展協會總幹事李光濱說，今年在農業處輔導鼓勵下，特別號召山上農友，首次將赤科山時令特產好物組成「防疫箱」以優惠價宅配到府，有興趣民眾可洽詢選購，希望防疫期間不論能否上山賞花農遊，都能線上賞花及享受金針山時令美味。

六十石金針花季活動也是以線上推廣為主。富里農會總幹事張素華說，富里鄉農會團隊發揮創意，以「叢林野派對．秘境忘憂夜」為主題，由近年受歡迎的吉祥物「福猩」與大家一起線上開趴。

富里鄉農會另與在地農家共同推出「防疫美食派對」，推出以金針花為食材的水餃、肉燥、梅乾焢肉、饅頭、油飯等多項創意美食都可宅配到府；其他抽獎等各項活動可上農會臉書查詢。

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