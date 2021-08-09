林試所對台北新北兩座公園空品監測 都市公園PM2.5淨化功能具正面效益

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）林業試驗所與中興大學研究團隊合作，進行都市森林淨化空氣品質的相關研究，希望瞭解不同的公園綠地型態，對於空氣品質的淨化效果，首先針對新北市中和四號公園及臺北植物園兩座都市公園進行空品監測，發現樹冠層次茂密的公園，具有較佳的空污吸附及過濾能力。

空氣汙染是無邊界的公害，對都市居民的生活品質造成極大影響。研究團隊首先針對新北市中和四號公園及台北植物園，分別於上午7–8點及下午5–6點的交通及民眾於公園運動的尖峰時刻，進行大氣細懸浮微粒 (PM2.5) 的濃度採樣的空品監測。

林業試驗所究團隊以高精度的攜帶式空氣汙染監測儀器，同時在兩座公園進行移動式的PM2.5濃度監測。兩座公園的周邊人行道在今(2021)年度2月21日及3月15日的下午時段，皆監測到大於80 µg/m3的高濃度汙染，已達細懸浮微粒的10等級分類的最高級。

研究團隊發現，在這樣惡劣的空氣品質下，兩座公園的內部都可提供相對較為良好的空氣品質。台北植物園因為具有茂密的森林植被，可以把周邊空氣汙染層層過濾，因此公園內部的PM2.5濃度較公園周邊減少約21%。

另外，中和四號公園是森林植被較為稀疏的都市公園，但研究仍發現公園內部的PM2.5濃度較於公園周邊降低了將近15%，然而此時若在兒童沙坑區域進行遊憩活動時，所造成的塵粒飛揚，不容易隨風擴散，將導致環境中的懸浮微粒濃度大幅增加。

林業試驗所表示，兩座公園的監測試驗都顯示，都市公園的存在對於空氣品質的提升具有正面效益，且樹冠層次茂密的公園，具有較佳的空污吸附、過濾能力，讓在公園內活動的的民眾享有較為良好的空氣品質。

台北植物園擁有高比例的多層次茂密森林覆蓋。(照片來源：林業試驗所提供)

新北市中和四號公園擁有豐富的遊憩設施，但森林覆蓋較為稀疏。(照片來源：林業試驗所提供)