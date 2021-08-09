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研究：牙周病的新冠肺炎患者　死亡風險比常人多8.81倍

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/09 10:52
研究指出，牙周病患若感染COVID-19，死亡率為一般人的8.81倍。(示意圖/Getty Images)

研究指出，牙周病患若感染COVID-19，死亡率為一般人的8.81倍。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）口腔健康出問題，恐增加新冠肺炎風險？台北市牙醫師公會表示，當致病菌進入呼吸道，就容易破壞免疫系統，有研究指出，牙周病患若感染COVID-19，死亡率為一般人的8.81倍，所以維護好口腔健康也是避免染疫的重要關鍵。

台北市牙醫師公會日前舉行「抗疫從齒開始」記者會，常務理事陳彥廷指出，台灣近9成民眾有程度不等的牙周破壞，由於口腔與呼吸道相連，口腔裡附著在牙齒結構表面的牙菌斑生物膜就像是病毒的儲存庫，當牙周病的致病菌進入呼吸道，會改變呼吸道粘膜上皮的免疫系統、破壞上皮細胞保護，給予病毒容易入侵的機會。

陳彥廷進一步舉證，有論文以我國49400名接受過牙周治療的患者，與49400名牙周健康的民眾，在12年的追蹤期內對照分析，發現接受定期洗牙等健康控制的民眾，發生肺炎的風險顯著降低逾3成。

此外，今年2月份發表在「臨床牙周病學期刊」（Journal of Clinical Periodontology）上的研究發現，有牙周病的COVID-19患者，需要住加護病房及必須使用人工呼吸器的機率，分別是一般患者的3.54與4.57倍，死亡率更是高達8.81倍。

陳彥廷表示，若要預防這些問題，除了定期洗牙外，更重要的是正確清潔口腔，臨床上發現，民眾刷牙只能清除約30%的牙菌斑，這樣是不夠的，還應養成飯後及睡前刷牙、使用牙間刷及牙線的習慣。

小朋友方面，除了正確潔牙，也可透過定期牙齒塗氟、窩溝封填，從小就養成一口好牙。

健康的身體從維持口腔健康做起

陳彥廷強調，正確潔牙、減少口腔細菌就等於戴了隱形的口罩，隨著疫情趨緩，民眾應做好牙周健康管理，不要漏掉每半年一次的洗牙機會，提醒民眾，若出現牙齦發炎導致紅腫、流血，或是牙縫變大、牙齒搖動移位、咬食物使不上力等症狀，應盡速就醫。
口腔健康
牙周病
新冠肺炎

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