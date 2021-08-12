〈時評〉2024巴黎奧運的台灣夢

東京奧運告一段落，但台灣的代表隊是否應該「正名」，成為了國際熱門話題。台灣人怎麼看？正名有什麼阻力？（圖片來源：德國之聲） 東京奧運告一段落，但台灣的代表隊是否應該「正名」，成為了國際熱門話題。台灣人怎麼看？正名有什麼阻力？（圖片來源：德國之聲）

我有一個夢，一個2024的巴黎奧運夢！

在武漢肺炎陰影下，2020的東奧最終圓滿落幕。一再順利控制武漢肺炎疫情的台灣，在東奧也寫下破記錄的2金、4銀、6銅成績，在全球中排名第34。

美中不足的是，參賽東奧的206個國家奧委會中，台灣選手、難民代表團選手，以及違反藥檢規定遭國際奧委會制裁而只能以「俄羅斯奧運委員會」（Russian Olympic Committee ，ROC)名義參賽的俄羅斯選手，不能在自己國名、國旗導引下進入開幕會場，不能穿著有國旗及國名縮寫的運動服馳騁比賽場地，昂然站立金牌頒獎台上時不能讓自己的國名、國旗、國歌見證光榮的時刻！

台灣人不是國際難民，台灣也沒有一堆運動選手捲入禁藥風波，來自台灣的選手們，卻不能以台灣之名號、旗幟，而被迫以Chinese Taipei名義、執中華奧會會旗參與奧運盛會，問題何在？道理又何在？

國際奧委會不是很強調「不歧視」、「名稱反映領土範圍和傳統」的政治中立原則嗎？

Chinese Taipei是前台灣殖民者殘留下來的體壇違建，何止是前台灣殖民者忌諱台灣、矮化台灣人的歧視用詞，更是集歧視、蔑視、無視台灣人之大成！國際奧委會如果堅持台灣只能以Chinese Taipei名義參與奧運會，不是明顯違反自己標榜的「不歧視」原則嗎？

台北只是台灣地圖上佔比不到132分之1的一小區塊！說面積區區271.8平方公里、人口257萬的台北，「名稱反映領土範圍」36000平方公里、人口2350萬的台灣，邏輯上是荒謬的！國際奧委會如果堅持台灣只能以Chinese Taipei名義參與奧運會，不是明顯違反自己標榜的「名稱反映領土範圍」嗎？

所以，我有一個夢，在東奧慶功宴或記者會上，選手們一字排開，然後奪金的郭婞淳說我是阿美族、宜蘭出生，李洋說我籍貫金門，王齊麟說我出生台北；奪銀的楊勇緯說我是排灣族、屏東出生，湯智鈞說我出生新北市，魏均珩說我出生桃園，鄧宇成說我出生台北，戴資潁說我出生高雄，李智凱說我宜蘭出生；奪銅的鄭怡靜說我出生台南，林昀儒說我宜蘭出生，羅嘉翎、陳玟卉說我出生新北市，黃筱雯說我是阿美族、出生台北，潘政琮說我出生苗栗，文姿云說我出生台北，⋯⋯，這些來自多元縣市、不同原住民族群的東奧國手，最後如果再一起吶喊「我是台灣人！」，在東奧餘溫猶存之際，透過視訊媒體的傳播，會不會給國際體壇一個信息，並成為不乏換國名、國旗或以新國家名義加入先例的國際奧委會一個正視台灣正名訴求的重要契機？

不錯，政治歸政治、運動比賽歸運動比賽；國際運動賽事愈單純、愈去政治化，愈能讓和平、友誼落實成真！因此：

我有一個夢，一個2024巴黎奧運的台灣夢──代表2350萬人的我國選手，在Taiwan名牌、台灣旗前導下走進巴黎奧運開幕會場！在頒獎台上聽到Taiwan的唱名、看到代表台灣的旗幟冉冉升起！

（作者為新竹教育大學退休副教授）