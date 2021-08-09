〈財經主筆室〉韓國施魄力！最低時薪明年調升5.1%　台灣調薪現變數

受國內新冠疫情升溫拖累， 明年軍公教調薪及基本工資調漲可能出現變數。 不過同樣受疫情所苦，亞洲鄰國韓國最近卻意外宣布，2022年最 低時薪將上調至9,160韓元，上漲幅度高達5.1%， 調幅是最近三年來最大，看在台灣民眾眼裡真的很不是滋味， 心裡不禁要問，為何韓國能，台灣卻不能呢？

對於軍公教明年調薪與否，雖然政府至今還未作最後決定， 基本工資調漲案也要待9月份才會討論， 但已有跡象顯示調薪可能已出現變數？首先，原訂7月上旬就要召開 軍公教員工待遇審議委員會，至今遲遲未召開， 對於政府未正視軍公教調薪問題，全教總已出面表示感到心灰意冷。 此外，原本6月會召開的基本工資工作小組會議， 日前也突然改為意見徵詢，由各委員提出書面意見方式， 再由勞動部做進一步處理。

有官員就透露，本土疫情爆發以後，包括國發會、 央行都預估今年經濟成長率仍可維持逾5％， 這是明年軍公教調薪的有利條件。不過，這波疫情來得又急又快， 放無薪假人數又頻創新高，中小企業正面臨停工、歇業， 此時軍公教調薪，民眾作何感想？ 尤其軍公教調薪有帶動民間加薪作用，不得不審慎。 明年軍公教是否調薪？政府官員態度似乎由原本樂觀，已轉趨保守， 目前則以拖待決！

據中經院7月20日才發布最新的經濟預測， 台灣雖因疫情衝擊民間消費，但在美中兩大經濟體復甦下， 台灣經濟「外熱內回溫」，中經院已上調全年成長率至5.16%， 略低於主計總處預估5.46%。中經院表示，若疫情持續改善、 疫苗施打覆蓋率提升，加上政府加碼提振方案擴大支出規模約1, 500億元，預估經濟成長率可望由目前預測的5.16%增至5. 86%。

去年受疫情影響，政府凍漲110年軍公教員工待遇， 勞工基本工資也僅微調0.84%，但年底結算的結果， 上市櫃公司全年稅後淨利達2.46兆元，年增22%。2021年 上市櫃第1季獲利9,864億元，第2季預估獲利8,500億元 ，雖略遜第1季，但上半年獲利上看1.85兆元，仍創同期新高。 受到6月疫情升溫影響，政府及企業資方如今又釋出不利調漲訊息， 明年軍公教調薪及基本工資調漲又可能生變？去年歷史再次重演？

韓國政府日前宣布，基於國家經濟正處於從新冠疫情復甦的軌道上， 將調高2022年最低時薪工資， 最低工資委員會已同意明年時薪資上調5.1%至9,160韓元（ 折合新台幣約223元），調薪幅度不僅大於今年1.5%的調幅， 且為韓國史上最低薪資首次突破9,000韓元。據統計， 加計此次調整，現任總統文在寅2017年入住青瓦台以來， 韓國最低時薪已調升達41.6%。

針對這次調薪決議，韓國小商戶聯合會、 中小企業協會等社會團體紛紛發表聲明，反對上調最低時薪， 認為近期韓國暴發新冠疫情第四波大流行，很多中小企業、 個體戶再一次陷入經營困境，在這種情況下上調最低時薪，是「 把經營者們推到了無法承受的邊緣」。但對於企業強力反彈， 韓國政府仍決定新的最低時薪標準從明年1月1日起生效。

韓國2020年全年經濟成長率為-1%，為1998年亞洲金融風 暴以來首次經濟負成長，台灣2020年經濟成長率為3.11%； 韓國財政部6月底才上調2021年經濟成長率預估，由原先3.2 %調高至4.2%，台灣主計總處則預估2021年的經濟成長率為 5.46%，台韓兩國在疫情下的經濟表現，台灣都明顯優於韓國。

台灣經濟雖有好表現，但對薪資待遇的調整， 台灣政府明顯不如韓國政府來得有魄力。眾所皆知，每次國際運動賽事上， 只要有台韓兩國選手交手，最常聽到台灣民眾內心的吶喊就是：「 真的好想贏韓國哦！」。但在現實生活中， 我國薪資調整幅度就是不如韓國， 台韓兩國人民的薪資待遇差距愈來愈大，底氣就已經輸人半截， 又要怎麼贏韓國呢？