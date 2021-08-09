聯合國世界糧食計劃署：緬甸飢餓狀況加劇 急需援助基金

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）世界糧食計畫署(World Food Programme, WFP)於6日表示，新冠肺炎疫情(COVID-19)持續在緬甸(Myanmar)肆虐，加上饑餓、糧食與燃料價格不斷攀升、政治動亂、暴力和人民流離失所，國內情勢嚴峻，估計10月前，將有多達620萬人陷入飢餓，該署急需8,600萬美元基金，目前短少70%，呼籲國際社會支持。

世界糧食計畫署的緬甸負責人安德森(Stephen Anderson)表示，緬甸人民正面對他們生活記憶裡，最艱苦的時刻，因此能夠接觸到所有需要幫助的人，並獲得資金以向他們提供人道援助，至關重要。

綜合媒體報導，緬甸最大商業城市仰光(Yangon)的郊外，有將近90%的住戶生活在像似貧民窟的地方，這些人表示他們每天借錢度日，許多人的收入都受到嚴重影響。

自2月1日緬甸軍方發動政變，推翻文人政府領袖翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)後，國內陷入動亂，也癱瘓了經濟運作。世界糧食計劃署於4月估計，未來 6個月，面臨饑餓的人數將從政變前的280萬人增加到620萬人。

世界糧食計畫署已在5月時，針對仰光和第二大城瓦城(Mandalay，又稱曼德勒)約200萬人，發起一項城市糧食因應計畫，迄今已有65萬人獲得援助。另外在緬甸各地，截至目前為止已有125萬人收到世界糧食計畫署的食物、現金和營養品援助。

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