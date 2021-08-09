Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

聯合國世界糧食計劃署：緬甸飢餓狀況加劇 急需援助基金

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/09 10:12
照片來源：<a href="https://pixabay.com/zh/users/dassel-989431/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=851599">Aline Dassel</a>/<a href="https://pixabay.com/zh/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=851599">Pixabay</a>提供

照片來源：Aline Dassel/Pixabay提供

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）世界糧食計畫署(World Food Programme, WFP)於6日表示，新冠肺炎疫情(COVID-19)持續在緬甸(Myanmar)肆虐，加上饑餓、糧食與燃料價格不斷攀升、政治動亂、暴力和人民流離失所，國內情勢嚴峻，估計10月前，將有多達620萬人陷入飢餓，該署急需8,600萬美元基金，目前短少70%，呼籲國際社會支持。

世界糧食計畫署的緬甸負責人安德森(Stephen Anderson)表示，緬甸人民正面對他們生活記憶裡，最艱苦的時刻，因此能夠接觸到所有需要幫助的人，並獲得資金以向他們提供人道援助，至關重要。

綜合媒體報導，緬甸最大商業城市仰光(Yangon)的郊外，有將近90%的住戶生活在像似貧民窟的地方，這些人表示他們每天借錢度日，許多人的收入都受到嚴重影響。

自2月1日緬甸軍方發動政變，推翻文人政府領袖翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)後，國內陷入動亂，也癱瘓了經濟運作。世界糧食計劃署於4月估計，未來 6個月，面臨饑餓的人數將從政變前的280萬人增加到620萬人。

世界糧食計畫署已在5月時，針對仰光和第二大城瓦城(Mandalay，又稱曼德勒)約200萬人，發起一項城市糧食因應計畫，迄今已有65萬人獲得援助。另外在緬甸各地，截至目前為止已有125萬人收到世界糧食計畫署的食物、現金和營養品援助。

相關新聞：聯合國世界糧食計劃署：氣候變遷和疫情等問題 讓多國瀕臨空前重大饑荒
緬甸
餓餓
糧食短缺

相關新聞

Delta變異株現蹤！ 7/18緬甸列入「重點高風險國家」
Delta變異株現蹤！ 7/18緬甸列入「重點高風險國家」
2021/07/16 14:30
台灣藝人王靜瑩「前夫」陳威陶　涉假藉投資緬甸金礦吸金逾7億•遭移送北檢
台灣藝人王靜瑩「前夫」陳威陶　涉假藉投資緬甸金礦吸金逾7億•遭移送北檢
2021/04/16 10:25
緬甸鎮壓悲劇升級 歐美打破沈默UN特使出言譴責
緬甸鎮壓悲劇升級 歐美打破沈默UN特使出言譴責
2021/04/08 18:05
【新冠肺炎】台灣31日增6例境外移入　7旬老翁自美國返台3個月後確診
【新冠肺炎】台灣31日增6例境外移入　7旬老翁自美國返台3個月後確診
2021/03/31 14:38
緬甸克倫裔少數民族不堪砲火襲擊　跨越邊境尋求泰國庇護
緬甸克倫裔少數民族不堪砲火襲擊　跨越邊境尋求泰國庇護
2021/03/29 19:38

更新時間 : 2021-08-09 11:19 GMT+08:00

最受歡迎

【停班停課】颱風「盧碧」詭變熱帶低氣壓後•逐漸遠離台灣　8日起全台雨勢趨緩•中南部仍須留意局部豪大雨
【停班停課】颱風「盧碧」詭變熱帶低氣壓後•逐漸遠離台灣　8日起全台雨勢趨緩•中南部仍須留意局部豪大雨
原盧碧颱風登陸時間曝光　台灣停班停課縣市一覽表
原盧碧颱風登陸時間曝光　台灣停班停課縣市一覽表
新北市降二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用、 室內運動場館和部分水域活動 　
新北市降二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用、 室內運動場館和部分水域活動 　
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
8/5起開放第5輪疫苗預約　51.9萬人可打莫德納
8/5起開放第5輪疫苗預約　51.9萬人可打莫德納
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
不是AZ疫苗 陳時中宣布第五、第六輪疫苗品牌
不是AZ疫苗 陳時中宣布第五、第六輪疫苗品牌
【更新】台灣高鐵因雨邊坡落石•暫停苗栗台中區間雙向運轉　台鐵應援6千座位: 對號列車增停新烏日、竹南站
【更新】台灣高鐵因雨邊坡落石•暫停苗栗台中區間雙向運轉　台鐵應援6千座位: 對號列車增停新烏日、竹南站
台灣8/7新增新冠肺炎確診10例　再添12例死亡
台灣8/7新增新冠肺炎確診10例　再添12例死亡