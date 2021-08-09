【高屏部分停班停課】台灣雲林以南豪大雨•台南市3區列一級淹水警戒　全台11水庫放流•下游民眾注意安全

更新時間: 2021-08-09 11:02
首次發稿: 2021-08-09 09:48
（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央氣象局今天(9日) 清晨發布雲林以南等6縣市豪大雨特報，水利署針對台南市發布一級淹水警戒，範圍包含北門區、將軍區、學甲區等3區，低窪地區及道路需特別注意積淹水情形。
▲西南風對流雲系影響，台南9日持續降雨，清晨出現較大雨勢，北門、將軍、七股、西港等4個行政區19處淹水，雨勢稍緩後已逐漸退水。（台南市政府提供）中央社
▲8月7日夜深，屏東的工作人員趁雨勢稍緩持續搶通，希望儘速排除道路障礙！(潘孟安臉書)
▲雲林縣台西鄉五港村暴雨成災，6日一度淹水至大腿，一名阿嬤因視力不佳，不敢冒險涉水撤離，只能坐在彈簧床上等水退去，縣府獲報後緊急將阿嬤安置他處一晚。（民眾提供）中央社
氣象局表示，受西南風影響，易有短延時強降雨，台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林縣及嘉義地區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。
高雄市屏東縣，今天仍有部分地區停班停課:
行政院人事行政總處 停班停課訊息超連結
中央氣象局110年08月09日03時25分豪雨特報指出：
西南風影響，易有短延時強降雨，今(9)日高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林、嘉義縣及台南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。
中央氣象局110年08月09日05時10分豪雨特報：
西南風影響，易有短延時強降雨，今(9)日台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林縣及嘉義地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。
目前水利署將台南市北門區、將軍區、學甲區列為一級淹水警戒；連日降雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。
另外，目前全台11座水庫處於放流警戒，下游民眾及工作人員應迅速離開河床。放水中的水庫包含石門水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、石岡壩、霧社水庫、德元埤、烏山頭水庫、曾文水庫、南化水庫、鏡面水庫、牡丹水庫。