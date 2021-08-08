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粉碎中國稱霸夢 美國體壇新世代撐起113面獎牌

美國本屆獲得39金、41銀、33銅。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/08 21:58
美國隊在2020東京奧運收穫39金、41銀、33銅共113面獎牌。（圖／美聯社）

美國隊在2020東京奧運收穫39金、41銀、33銅共113面獎牌。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 體育組 綜合報導）獎牌大戶美國在東京奧運最後一天（8日）上演大逆襲，不僅以39金、41銀、33銅共113面獎牌成功衛冕獎牌榜霸主的寶座，也宣告體壇新星開啟新世代。

奧運獎牌榜以金牌論高低，原以36面金牌落後的美國在今日一舉在女籃、女排和場地自由車鍍金，以一金之差再次奪下奧運獎牌榜第一名的殊榮。原以38金高佔首位的中國今日無進帳，只能甘拜下風。

總體統計，本屆東京奧運美國斬獲39金、41銀、33銅共113面獎牌，金牌或總獎牌數皆獨佔鰲頭，中國取得38金、32銀、18銅共88面獎牌，兩項指標都不敵美國。然而，相較里約奧運，美國與中國本次皆在金庫失利，美國在游泳僅拿11金，田徑更是僅獲得7面金牌；中國在羽球、乒乓球等項目也慘遭滑鐵盧。

美國在優勢項目上的奪牌與失利，體現了運動員新舊世代的交替。以田徑而言，相較於男子組的失利，女性選手表現亮眼，其中短跑好手菲麗絲（Allyson Felix）獲得1金1銅，以累積7金、3銀、1銅共11面奧運獎牌超越男子短跑名將劉易士（Carl Lewis）。

拿下雙金的22歲女將麥勞夫林、收穫１金1銀的穆罕默德（Dalilah Muhammad）以及獲得1金阿辛‧穆（Athing Mu）都是未來賽道上的新勢力。

承載美國奪金期望的體操巨星拜爾絲（Simone Biles）在本屆奧運會揭露運動員心理健康議題並永勇敢退賽，雖然僅獲1銀1銅，然而蘇妮莎．李伊（Sunisa Lee）站出來，在個人全能項目摘金、高低槓奪銅，成為美國體操新希望。

美國游泳隊也則本屆斬獲5金的24歲的德萊賽爾（Caeleb Dressel ）扛起泳壇一哥重擔，成為下一個8金挑戰者。

本屆東京奧運，老面孔與新面孔激盪出不一樣的火花，有些巨星也許光芒不再，但新星將持續冉冉升起，體壇下一個世代已經開啟。
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