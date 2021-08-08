日、台獎牌創新高 東奧無觀眾閉幕式交棒巴黎

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）延宕一年的2020東京奧運歷經17日精彩賽事，於今（8日）晚間落下帷幕。因應疫情觀眾無緣入場參與閉幕式，僅奧運相關人員觀禮。

NHK報導，東奧閉幕式於日本時間晚間8時在主場館國立競技場舉行，呼應開幕式的「United by Emotion」，閉幕典禮概念訂為「Worlds we share」。因考量疫情不開放民眾觀禮，而選手因被要求賽後兩日離開選手村，故留下參與閉幕式的人數更加稀少。

時事通信社報導，儘管今日在女子籃球決賽中拱手把金牌讓給美國，日本依然收穫了史上最多的27面奧運金牌，14面銀牌及17面銅牌共58面獎牌，位居第3，僅次於美國中國。亮眼表現也超越2016年里約奧運的41面獎牌，刷新該國獲獎紀錄。日本參與奧運至今累計拿下499面獎牌，包含1936年柏林奧運藝術賽事的兩面銅牌。

台灣在本次奧運也是突破自我，一舉斬獲2金、4銀、6銅共12面獎牌，位居34名。台灣自1984年以中華台北之名參與賽事，共獲得7金、11銀、18銅共計36面獎牌。由於因防疫規定大部分選手已經返回台灣，本次閉幕式由4名田徑選手陳傑、楊俊瀚、鄭兆村、黃士峰和留守的團員代表出席，由力戰三屆奧運的「跨欄男神」陳傑擔任掌旗官。

遭逢疫情，爭議不斷的東奧運終究頂住各界壓力成功舉辦，如今在閉幕式上交棒給下一屆奧東道主法國，日本卻並未卸下重擔，防疫下的賽事並未帶來預期的經濟效益，舉辦史上最貴奧運所帶來的財政赤字以及國內疫情攀升等問題，在閉幕式後才正要開始。