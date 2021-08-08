沒「通行證」不能吃飯喝咖啡 義大利、法國民眾怒嗆政府「納粹」

義大利民眾7日上街頭抗議，將政府強推綠色通行證限的舉措類比為納粹對猶太人的壓迫。（圖／美聯社） 義大利民眾7日上街頭抗議，將政府強推綠色通行證限的舉措類比為納粹對猶太人的壓迫。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）歐洲多國為控制新冠肺炎疫情、鼓勵民眾施打疫苗因而推出疫苗「通行證」，滿足施打疫苗等條件的民眾持證才可進入公共場所如咖啡廳、餐廳、電影院或特定大眾交通。法國、義大利民眾不滿該做法限制自由，都走上街頭抗議。

法新社報導，逾23萬法國民眾7日走上街頭抗議當局從明（9）日新制，強制民眾需完整接種兩劑新冠疫苗才可以拿到健康通行證（coronavirus health pass ），才能進行眾多日常活動如去咖啡廳、餐館用餐以及搭乘國內航班或高速列車，醫療工作人員更須於9月15日前接種疫苗，否則將面臨停職處分。而早在7月21日，前往電影院、波物館等藝文場所等已被納入管制範圍。

連續四周，法國民眾自發走上街頭抗議這項由總統馬克宏（Macron）推行，不斷嚴格化的強制規定侵害了自由。本週的23萬人中巴黎佔1萬7000人，超越上週末的20萬4000人，在暑假高峰期間這樣多的抗議人數多得不尋常。抗議人士多為拒絕接種疫苗者，然而不乏有已接種疫苗的民眾對此政策表示不滿，他們喊道：「馬克宏，我們不要你的通行證！」、「健康通行意味著自由的死亡。」

法國的健康通行證自7月12日推出，7月21日實施以來，已促使超過400萬人預約接種疫苗，當局希望在8月底前達成5000萬人接種至少一劑的目標。現在約有55％人口已接受完整兩劑疫苗。

無獨有偶，義大利當局推出綠色通行證（Green Pass），要求民眾持證才能參加各項室內活動，引發數千憤怒的義大利民眾上街抗議，在羅馬市中心人民廣場（Piazza del Popolo）民眾更高呼「拒絕綠色通行證！」和「自由！」等口號。

The Local Italy報導，7日在意大利數個城市舉行抗議綠色通行證的活動，部分反對者甚至戴上納粹時期猶太人被迫配戴的「大衛之星（Star of David）」徽章，藉此表達受當局壓迫的不滿。

義大利當局自6日起執行進入電影院、博物館、室內運動場所、餐館用餐等需持有綠色通行證。此外，學校和大學教職員以及大學生將必須持有綠色通行證，從9月1日起搭乘國內航班和長途列車也列入管制範圍。

義大利的綠色通行證要求民眾滿足接種至少一劑新冠疫苗，或過去6個月內確診康復，抑或48小時病毒檢測陰性這三項條件中的一項。儘管門檻沒有法國高，但依舊掀激起民眾的怒火。

新冠疫情在義大利已造成超過12萬8千人喪生，並對當地經濟造成巨大打擊。近幾個月來的疫苗接種，協助該國控制疫情，如今超過63%的12歲以上人口已完整接種疫苗。然而，近期肆略的Delta變異病毒株更具竄染力引發憂慮，而7日當地單日新增染疫者7000人。