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396萬人只肯打莫德納　莊人祥：不到百萬人可打

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/08 17:15
396萬人非莫德納疫苗不打，指揮中心今(8)日坦言，莫德納的量已經不多，恐剩不到100萬人可打。 ( 截圖自中央流行疫情指揮中心直播記者會...

396萬人非莫德納疫苗不打，指揮中心今(8)日坦言，莫德納的量已經不多，恐剩不到100萬人可打。 ( 截圖自中央流行疫情指揮中心直播記者會...

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）根據COVID-19疫苗最新意願登記，396萬人非莫德納疫苗不打，但指揮中心今(8)日坦言，莫德納的量已經不多，恐剩不到100萬人可打莫德納疫苗。

延伸閱讀：第5批莫德納疫苗15時45分運抵台灣　陳時中：接種分配尚未定案

我國與美國Moderna公司採購之疫苗，分別於2月8日及7月21日簽署COVID-19疫苗供應合，其中605萬劑於今年供應，再加上美國贈送的250萬劑莫德納疫苗，共計855萬劑。

但在全國COVID-19疫苗意願登記完成總人數1324萬7198 人之中，有高達396萬8843人獨鍾莫德納疫苗，指揮中心指揮官陳時中於記者會上坦言，台灣的莫德納疫苗採購數量較少，即使精細使用，可供莫德納疫苗完整雙劑接種數量已經不多。

發言人莊人祥會後補充說明，由於台灣擁有的莫德納疫苗共855萬劑，預計供427萬人完成2劑完整劑型接種；現階段接種莫德納疫苗第1劑者共290萬人，15.7萬人則是已經施打2劑。

莊人祥解釋，第5輪約有50萬多人接種莫德納疫苗，分別為約43.5萬人施打第1劑、約6.5萬人接種第2劑，原先的290萬人再加上43.5萬人，已打第一劑者約333.5萬人，下一輪不到100萬人有機會接種莫德納疫苗。
莫德納疫苗
莫德納
新冠肺炎

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