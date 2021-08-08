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台灣8/8增4例本土新冠肺炎、3例境外移入　另增3死

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/08 14:10
台灣8/8增7例COVID-19確定病例，分別為4例本土及3例境外移入，另新增3例死亡。（截圖自中央流行疫情指揮中心直播記者會）

台灣8/8增7例COVID-19確定病例，分別為4例本土及3例境外移入，另新增3例死亡。（截圖自中央流行疫情指揮中心直播記者會）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增7例COVID-19確定病例，分別為4例本土及3例境外移入；另確診個案中新增3例死亡。

指揮中心表示，今日新增之4例本土病例(其中2例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，發病日均為今(2021)年8月6日。個案分布為臺北市2例、新北市及桃園市各1例；其中3例為已知感染源、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增3例死亡個案，為2例男性、1例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介5月24日至6月28日，確診日介於5月28日至6月30日，死亡日介於7月31日至8月1日。

台灣8/8增4例本土新冠肺炎、3例境外移入　另增3死

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月6日累計公布14,566位確診個案中，已有13,066人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.7%。

指揮中心說明，今日新增3例境外移入個案，為2例男性、1例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自馬來西亞(案15884)、土耳其(案15886)及美國(案15887)入境，入境日均為8月6日，且皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

台灣8/8增4例本土新冠肺炎、3例境外移入　另增3死

指揮中心統計，截至目前國內累計15,782例確診，分別為1,290例境外移入，14,439本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。

2020年起累計809例COVID-19死亡病例，其中801例本土，個案居住縣市分布為新北市398例、臺北市309例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
新冠肺炎
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更新時間 : 2021-08-08 15:28 GMT+08:00

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