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豪雨成災農損高達1.8億 蔡英文：救助務必從優、從速、從簡

蔡英文要求農委會及經濟部穩定民生物價。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/08 14:01
台灣總統蔡英文8號視察中央災害應變中心。（圖／蔡英文臉書）

台灣總統蔡英文8號視察中央災害應變中心。（圖／蔡英文臉書）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）盧碧颱風挾帶豪大雨襲捲台灣，造成1.8億農損，總統蔡英文今（８）日視察中央災害應變中心指示，農損補助流程務必「從優、從速、從簡」，並要求農委會及經濟部穩定民生物價。

總統府新聞稿表示，蔡英文在視察中央災害應變中心時提出，這次豪大雨已經造成多個縣市農損嚴重，損失已超過1.8億。農委會明天就會公布雲林以南各縣市符合天然災害現金救助標準，後續的救助金發放也務必把握「從優、從速、從簡」原則。

蔡英文也要求農委會及經濟部掌握民生物資相關準備，同時防範蔬果價格波動，調配農產供銷，穩定民生物價。

此外，本次豪大雨帶來交通問題以及民生用水問題。蔡英文表示，昨天高鐵苗栗至臺中路段，因為大雨造成邊坡土石滑動影響通行，所幸今晨高鐵已恢復單線雙向通行，蔡英文要求交通部持續努力恢復交通，同時也須及時透過各種管道向民眾提供相關的交通資訊。

她也點名經濟部和地方政府水利單位要密切聯繫，全力支援災害搶救，加速機具調度跟抽排水工作。因大量降雨水庫需調節，需提醒下游民眾注意；降雨水源濁度將提高，相關單位要提早準備並維持民生供水正常。

蔡英文下午也在臉書呼籲，目前雨勢雖然稍微緩和，但依然不能掉以輕心，住在沿海低窪地區和山區的民眾需小心安全。

今日是父親節，蔡也感謝犧牲假期、全力執行防救災工作的同仁。「不論是在進駐應變中心，或是冒著雨勢在各地救災、搶通路段、抽水排水、搶修水電的同仁，以及國軍和警消弟兄姊妹，大家都辛苦了！」

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