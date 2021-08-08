大苑子微粉嫩「荔枝系列飲品」 8/02全台夢幻上市!!

今年就等這一杯！喜歡荔枝的朋友看過來，8/02一定不能錯過大苑子全台夢幻上市的荔枝系列飲品—荔枝玫瑰、荔枝艾波！採用香氣十足的黑葉荔枝，搭上屏東大花農場有機玫瑰花製作成的荔枝玫瑰，去年推出就轟動粉絲！今年荔枝系列飲品再加碼，把荔枝打成冰沙，做成大杯的荔枝艾波，加入愛玉，創造味覺層次，滿足荔枝迷的各種荔枝癮！另外同一天上市的還有顧客一直以來最愛的「橙意滿滿」，以及同樣浪漫指數破表的「許慶良玫瑰鮮奶酪」！

荔枝玫瑰有夠浪漫！荔枝艾波有夠夢幻！

去年擄獲許多少女心的超級網美飲品「荔枝玫瑰」，今年再次登場囉！大苑子以獨家技術封存黑葉荔枝的風味，並多次進行風味測試，才在去年得以正式推出！這是一杯品嘗得到新鮮玫瑰花瓣的飲品，充滿著濃濃玫瑰氣息，喝起來微酸微甜，略帶有荔枝果肉，是一杯兼具視覺與味覺的浪漫飲品！

另一款今年全新推出的「荔枝艾波」，則以文山青茶為基底調製，同樣搭配黑葉荔枝，加入些許愛玉，打成冰沙，充滿口感，尤其杯身透著粉紅的漸層色，超級適合人手一杯拍美照！

橙意滿滿、許慶良玫瑰鮮奶酪8/02同步上市！

不僅如此，每年在柳橙季之前，都一定要爆喝一波的橙意滿滿，也在8/02同步上市囉！柑橘類和茉香綠茶碰撞在一起的新鮮滋味，酸甜酸甜，品嚐過的顧客都會一買再買，喝千百遍都不膩！

最後，大苑子更首度推出浪漫指數破表的許慶良玫瑰鮮奶酪！同樣採用屏東大花農場的有機玫瑰花瓣，搭上微酸甜的玫瑰花醬，以及特A級許慶良鮮乳製作成的滑順鮮奶酪，開賣首日更同步推出超貼心集點活動，只要在活動期間購買許慶良鮮奶酪，完成12點集點，就可以獲得全台限量的20周年限定奶酪湯匙！就是要讓喜愛大苑子的顧客，用滿滿的荔枝、滿滿的玫瑰，開啟夢幻的8月！