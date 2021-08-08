美麗信花園酒店　九宮格點心坊【食光綠動˙中秋獻禮】　9月6日前預購享8折優惠

中秋佳節將至，美麗信花園酒店推出【食光綠動˙中秋禮盒】，有「經典蛋黃酥禮盒」及「經典創意禮盒」的選擇，要與嘉賓一同打造完美中秋節！

美麗信冠軍甜點店-九宮格點心坊即日起至9月21日(二)推出二款【食光綠動˙中秋獻禮】；「經典創意禮盒」內含﹝滿心蛋黃酥﹞、﹝金蔥鴨賞酥﹞、﹝流芯芋香酥﹞、﹝和風章魚酥﹞，每種口味各二顆共8入裝，每盒NT$990；若喜歡美麗信經典口味的嘉賓，可以選擇「經典蛋黃酥禮盒」，內含﹝滿心蛋黃酥﹞共8入，每盒NT$920。

美麗信今年推出的四種口味手作月餅，經由九宮格冠軍甜點店主廚的巧手，打造以經典、創新的口感擄獲嘉賓味蕾！凡於9月6日前預購且付清全額，獨享8折早鳥優惠，每盒只要NT$736起。此外，另有提供團購優惠，60盒以上享75折優惠，最低每盒只要NT$690，貼心優惠和您一同賞月慶中秋。

今年所推出的中秋禮盒，厚實的外盒搭配沉穩綠紋雕刻與精緻金紋花意線條，打造不凡的高貴質感，為嘉賓在送禮的同時傳遞尊貴慎重的滿滿心意。

˙【滿心蛋黃酥】蘊含淡淡奶香，搭配香氣濃厚的紅豆沙內餡與層層酥皮，綿密口感嚐一口就讓人齒頰留香。

˙【和風章魚燒】細薄的柴魚片混合豆沙餡，並以獨特手法處理章魚乾，並拌入其中，特殊口感別有一番風味。

˙【流芯芋香酥】軟糯Q彈的麻糬搭配黃金比例的流芯奶黃餡，再加上鬆軟香芋內餡，包入芋頭酥中入口即化，是款經典的不敗美味。

˙【金蔥鴨賞酥】餡料結合宜蘭的特色在地食材，內餡加入鴨賞的鹹香，搭配金棗清爽的酸甜滋味，外皮含有三星蔥的香氣與風味，整體口感層層分明，完美組合。

美麗信九宮格點心坊精緻推出的【食光綠動˙中秋禮盒】，以實在用料、美味口感及精緻包裝征服嘉賓味蕾，以最誠摯的方式與嘉賓一同賀中秋，洽詢專線：(02) 7702-5888、傳真：(02)7702-5880。