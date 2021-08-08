餐廳開放內用，晶華酒店三管齊下升級防疫　率先導入可對抗冠狀病毒的光照抑菌設備

雙北餐廳開放內用，防疫已成為生活新常態，相關業者的防疫標準必須更高。為了讓消費者安心用餐，身為市場領導品牌的台北晶華酒店再次提高防疫規格，與享譽全球的半導體光學專家--華興集團合作，在飯店的電梯、餐廳、公廁以及健身房…等公共區域的空調出風口，安裝擁有滅菌效果的紫外線(UVC)--BioLED 365 Care抑菌設備，為消費者呼吸到的空氣品質把關。

從看得到的隔板、梅花座和服務人員的防護裝備與定時定點的清消工作，到食安實驗室的食材和烹調過程的衛生控管，以及看不到但也是最重要的空調清淨管制，晶華酒店三管齊下、打造最高標準的防疫規格，提供顧客安心無虞的消費環境。

為持續強化餐廳開放內用後的防疫工作，晶華酒店除遵守中央及市府所制定的防疫規範外，也參考美國衛生福利部疾病管制署(CDC)針對重新開放的公共設施所提出的各項安全衛生建議，從清潔Cleaning、消毒disinfecting、以及通風管制Ventilation三大重點開始仔細檢驗，除確實的執行消毒程序、深層清潔公眾會碰觸到的地方之外，徹底維護通風系統的清潔與衛生也是此次防疫升級的重點。

CDC的文件指出，了解和控制建築物通風系統可以改善空氣質量並降低室內感染問題的風險，包括防止導致 COVID-19 的病毒在室內傳播。

放眼國際，不少政府在解封規範上亦針對餐飲業者祭出嚴格的空氣衛生管制，以減少病毒在室內透過空氣傳播的可能性。例如香港便要求室內空間若換氣率未達每小時6次以上，需加裝具紫外線UVC等淨化設備以確保餐廳內的空氣品質。日本、韓國和新加坡也鼓勵企業加裝室內空氣防疫措施以確保員工安全。

因此，台北晶華酒店再次提升戒備，與台灣半導體照明大廠—華興集團攜手，導入該公司UV事業體所開發的「非接觸式--BioLED 365 care UV抑菌技術」，成為全台第一家在公共區域全面安裝高端光照抗菌設備的五星級飯店。

此項專業技術是利用威力強大的UVC(紫外線)破壞微生物的DNA及RNA，並持續不斷地抑制病毒、細菌、黴菌及塵螨的滋長，包括冠狀病毒也可被殲滅。抑菌有效性高達99%以上的BioLED 365care安裝於空調出風口處，所有從出風口吹出的空氣都會先經過滅菌這一關，大大提升空氣品質、降低細菌孳生。

同時、此項非接觸光學科技也不會危害人體或是產生過敏及化學汙染物質，身處於受保護場域的民眾可以自由進出維持正常活動。

台北晶華酒店除了在公共區域加裝「BioLED 365 Care安心抑菌設備」、提供全時全方位的UV抗菌防護之外，酒店大門口亦設置國家軍用級「紅外線熱像測溫儀」進行體溫即時篩檢，出入口及樓層亦放置酒精自動洗手機，客用電梯每小時控梯一次以進行深層清潔消毒作業，客房樓層的走道消毒工作會由原先的每日2次增加至4次。餐廳開放內用後，除了用餐人數降載、加裝隔板與採取梅花座入席之外，初期僅提供個人化套餐，服務人員全力配合政府的疫調需求，詳實登記每一組用餐顧客的連繫資訊，嚴加落實「用餐實聯制」。

而晶華最富盛名的「食安實驗室」也持續發揮功能，為每日入倉的食材以及各餐廳烹調完成的料理進行檢測。所有同仁們也和顧客相同，需全面測量體溫並依法配戴口罩。隨著疫情變化，台北晶華酒店所提供的服務流程以及軟硬體設施也會隨之戒備調整，並且把最高規格的消毒清潔程序排入日常的工作流程當中，全面提升衛生安全的層次與等級。