熱戀不降級台北遠東香格里拉七夕饗宴　馬可波羅高樓景觀享浪漫 情人節蛋糕放閃

餐廳解封，情人們搶訂七夕情人餐！台北遠東香格里拉38樓馬可波羅義大利餐廳即日起恢復內用，並於8月13日至15日推出七夕情人節套餐，用其著名的義式美食與高樓景觀打造浪漫情人夜，五道式套餐每位2,500元起，多款海陸主餐選擇如美國菲力牛排、波士頓活龍蝦等；針對還是想宅在家享受兩人時光的戀人，馬可波羅亦提供精緻外帶雙人套餐，每套3,900元起。飯店一樓The Cake Room同步獻上情人節限定「心心香印」新鮮水果奶油蛋糕，用酸甜幸福滋味歡慶甜蜜佳節，每顆1,380元。詳情或訂位請洽 (02) 7711-2080。線上預訂餐點或蛋糕：https://lihi1.com/7dGWe

隔板隔不開濃情密意馬可波羅七夕限定義式情人餐 (每位2,500元)

位於飯店38樓絕佳位置，擁有迷人台北城市天際線景觀與浪漫氛圍的馬可波羅義大利餐廳，每逢情人節必搶訂「傳奇七號求婚桌」，堪稱台北最浪漫約會餐廳。

為了讓情人們在疫情趨緩之際好好共度七夕，主廚精心設計經典五道式風味套餐，將戀人們相戀的愛情歷程用道道美饌呈現：以當季芒果泥提味的北海道干貝清新爽口開啟愛情故事、緊接著用龍蝦湯熬煮濃郁香甜的波士頓龍蝦玉米濃湯代表甜蜜熱戀，而以鴨肝、羊肚蕈、甜豆和起司製成豐富內餡的鴨肝皇冠餃，就像歷經相處磨合塑造成兩個人獨特的愛情樣貌，而主餐可依個人喜好選擇炭烤美國菲力牛排、炭烤西班牙伊比利豬上蓋、香煎石斑魚、義大利蘑菇千層麵或炭烤整隻波士頓活龍蝦(需加價800元)，五種主餐的肉類與海鮮皆以西班牙國寶級Josper Grill炭烤烹製，鎖住食材原汁原味同時呈現絕佳炭烤風味。

餐後以情人節特製甜點-愛慕為唯美戀情甜上加甜，以大溪地香草焦糖與薑餅碎片佐綿滑慕斯，並以醃漬莓果與覆盆莓果冰沙點綴，沁涼酸甜滋味搭配細緻柔滑的慕斯，豐富層次口感宛如品嚐雋永愛情，也為這浪漫夜晚畫下美好句點。

宅食不減儀式感馬可波羅情人節外帶雙人套餐 (每套3,900元)

雖然餐廳陸續解封開放內用，考量部分消費者仍希望在家安心享用外帶餐點，馬可波羅餐廳也提供情人節套餐外帶服務，讓戀人們在家過節也很有儀式感。雙人外帶餐點包含馬可波羅沙拉、波士頓龍蝦玉米濃湯、香煎石斑魚、炭烤美國菲力牛排與情人節特製甜點，宅在家也能感受甜蜜佳節！

「心心香印」七夕情人節限定蛋糕 (6吋/ 每顆1,380元)

七夕佳節少不了傳遞愛意的情人節蛋糕！台北遠東香格里拉一樓The Cake Room於8月9日至8月15日期間限定推出「心心香印」七夕情人節蛋糕，以心型白巧克力代表情人永誌不渝緊緊相依的心，新鮮水果奶油蛋糕外層以如絲滑順的香緹鮮奶油(Chantilly cream)包裹，內層以新鮮草莓、藍莓、當季愛文芒果與濕潤鬆軟的海綿蛋糕，層層砌疊交織如幸福戀愛般酸甜口感，最適合與情人共享的美好滋味！