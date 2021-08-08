唐氏症基金會旗下品牌「愛皂事」進軍電商　集結眾多好物等著大家來挖寶

(台灣英文新聞／生活組 綜合報導)為了讓社會大眾及企業有更多的公益參與管道及媒介，唐氏症基金會旗下品牌「愛皂事」，於今(8)日父親節正式成立「愛皂事電商平台」，透過平台除了可購買由身心障礙孩子手作的優質手工皂，更集結國內善心企業所提供的優良生活用品，每位民眾在愛皂事平台所購買的每一份商品，都可成為支持唐氏症基金會持續提供身心障礙孩子訓練與就業機會。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，基金會自1998年成立至今，本持著服務孩子的成長，陸續推動就醫、就學、就業、就養的全方位服務，並成立以烘焙為主的「愛不囉嗦」及製作手工皂為主的「愛皂事」兩大主力品牌，期待身心障礙孩子能有照顧自己的能力，能夠自立生活。

但自去年起受疫情影響，除了募款不如預期外，原先提供的服務如小作所及庇護工場的營運與產品訂單，也在短時間內瞬間下降了三、四成。面對數千個服務的家庭，基金會只能放手一搏，跳出舒適圈，適應疫情帶來的消費生態改變，挑戰從沒接觸過的電商平台。

林正俠進一步表示，打造一個屬於唐氏症與心智障礙者的專屬品牌「愛皂事」，是基金會長期以來的理想，而「愛皂事生活平台」，從生產、組裝、代工、包裝、出貨都有身心障礙孩子們的參與，使孩子的學習不停歇，且透過製作優質的手工皂，讓消費者不再以愛心做為唯一的購買要素，而是協助這些青年把「單純的事，做到最好」。

所以，基金會選擇對唐氏症及心智障礙者來說，門檻低、能夠全程參與製作、也可訓練青年們手部肌肉，同時也是大眾能夠接受且願意購買的手工皂，做為他們能夠踏出人生就業路的起點。面對數位時代，基金會透過虛實整合建立起緊密的連結，藉由電商平台的成立及推廣，提供消費者更多元且即時購物的選擇，也是參與公益的新選擇。

愛皂事生活平台集結台灣優質廠商，有榮獲台灣精選獎與精品獎，專做實用機能包的「Deya」、每件商品都像藝術精品的「Fyber Forma」及專門回收學校廢棄球類製作成各式服飾配件的「二次運球」，還有很多好物等著大家來挖寶，而在愛皂事平台消費的每一筆金額，其中的40% 將運用於唐氏症基金會支持小唐們訓練與就業機會。

為慶祝愛皂事生活平台開台，即日起推出二組「我愛小唐，讓愛發生」限量居家用品組，除了有小唐參與製作的手工皂外，還有「好剪才髮物所」所生產對環境友善的護髮乳，以及採用循環設計理念設計的帆布包。