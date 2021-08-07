豪大雨造成南部多地電力設備受損•近4千戶仍待復電　高雄桃源斷橋3個里成孤島•消防局擬雨停後投放物資

高雄山區大雨狂襲，桃源區明霸克露橋原連結南部橫貫公路復興及勤和等地，但7日下午卻被暴漲且夾雜土石的荖濃溪溪水沖斷，路過民眾拍下驚悚瞬間，... 高雄山區大雨狂襲，桃源區明霸克露橋原連結南部橫貫公路復興及勤和等地，但7日下午卻被暴漲且夾雜土石的荖濃溪溪水沖斷，路過民眾拍下驚悚瞬間，所幸無人受傷。（民眾提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）全台今天（7日) 受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響，多縣市降下豪大雨。台電表示，大雨導致路樹倒塌、電力設備受損，多數地區已經陸續復電，目前仍有3945戶停電，須解決交通問題後才能持續搶修。

中央氣象局今天針對台北市等全台21縣市發出豪雨或大雨特報。

高雄桃源明霸克露橋今下午遭溪水沖斷，導致梅山、拉芙蘭、復興等3里成孤島。高雄市消防局表示，下週雨停後，將派直升機投放民生物資。

明霸克露橋在今天（7日) 下午1時遭溪水暴漲沖斷，桃源區梅山、拉芙蘭、復興等3里成孤島，道路無法通行，目前居民糧食尚有2週庫存，高雄市消防局將此災情據點通報消防署，請消防署空中救災單位列管，並請協助下週雨停後，指派直升機支援投放民生物資。

目前高市府水情中心2級開設，副市長林欽榮指示桃源區後山加強防災及避難到安全住所，並派員封橋；也通報明霸克露橋中央道路主管機關派員勘查，協助雨後臨時便橋施作，以及加速重建工程。

水土保持局回報，布塘布那斯溪及荖濃溪口疑有堰塞湖，經洽詢水利署第七河川局，已接獲桃源區公所回報，堰塞湖情形已解除，目前河道順暢無阻塞，林欽榮要求水利局及區公所提高警戒，隨時回報情狀況，也要求六龜撤離寶來地區非保全戶人員，並準備安置，以防範未然。

針對3里里民數目還待統計，不過3里含警員、公務員等駐里人員共501人，可提供里民相關協助。

另一方面, 台電發言人張廷抒表示，這兩天各地降下豪大雨，造成土石滑動、路樹倒塌，進而壓到電線電纜、電桿滑動，導致停電。截至傍晚8時，全台曾經停電戶數約8.8萬戶，持續搶修後已有近8.5萬戶復電。

張廷抒表示，目前仍有3945戶停電，主要因為大雨造成地區道路中斷、橋梁毀損，導致台電人員與機具無法進入當地維修，影響復電速度，可能要等交通問題先排除後才能加快搶修。

台電統計，還在停電的戶數中，包括高雄市1999戶、嘉義縣1044戶、屏東縣827戶、連江縣37戶、苗栗縣26戶、雲林縣9戶、台南市3戶。