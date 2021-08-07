台灣空手道好手文姿云5日在東京奧運空手道女子55公斤量級4強賽遭裁判裁定落敗獲得銅牌，賽後她說：「其實很開心，雖然這獎牌不是我想要的顏色... 台灣空手道好手文姿云5日在東京奧運空手道女子55公斤量級4強賽遭裁判裁定落敗獲得銅牌，賽後她說：「其實很開心，雖然這獎牌不是我想要的顏色。」(圖/美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣旅美高球好手徐薇淩今天在東京奧運女子高爾夫最終輪，以並列15名封關，台灣選手所有賽事也告一段落，今年奧運總計拿下2金、4銀、6銅，寫下隊史之最。

2020東京奧運女子高爾夫7日進行最後一輪賽事，台灣好手徐薇淩(上圖) 最終累計以低於標準9桿的275桿，並列15作收。首次參加奧運，徐薇淩賽後感性表示，這兩週的時間讓她很難忘。中央社

東京奧運近尾聲，7日賽程台灣只剩女子高爾夫仍有選手出賽，台灣女將李旻(上圖) 4回合累計以低於標準2桿的282桿，並列34名完賽。中央社

為期約20天的2020東京奧運，賽程從7月21日陸續展開，23日舉行開幕典禮。台灣此次總計68名選手參賽，拿下2金4銀6銅，創下史上最佳成績，因疫情延後一年且命運多舛的2020東京奧運, 終於將在明天(8/8) 劃下句點。

東京奧運閉幕典禮預計於日本時間明天晚間8時在國立競技場舉行，台灣將有4名選手出席，皆是田徑代表團成員，陳傑為掌旗官，還有楊俊瀚、鄭兆村、黃士峰。

東京奧運今天(7日) 台灣只剩女子高爾夫仍有球員出賽，台灣女將徐薇淩繳出4回合單日最佳的66桿，4回合累計以低於標準9桿的275桿，並列15名，而另一名台灣女將李旻則以低於標準2桿的282桿，並列34名完賽。

明天(8/8) 東京奧運仍有部分賽事進行獎牌戰，不過台灣選手賽程已全部結束，本屆東奧累計共得2金、4銀、6銅，也成功超越2004雅典奧運所締造的2金、2銀、1銅隊史最佳成績。

根據中央社, 至截稿之前台灣代表團在本屆奧運獎牌榜排名30 ，仍有機會改寫雅典奧運排名31的歷屆之最。

除此之外，本屆東京奧運台灣共一口氣摘下12面獎牌，也比隊史最佳紀錄的5面獎牌成長超過2倍以上，目前在總獎牌數排名第21名。

今年東京奧運台灣健兒締造了許多隊史的第1次，如羽球男雙「麟洋配」王齊麟與李洋，替台灣在奧運羽球項目合力摘下首金，是台灣在奧運參賽史上，除跆拳道與舉重外，第3個奪金的運動項目。

而體操的「鞍馬王子」李智凱、柔道「男神」楊勇緯、男子高爾夫的潘政琮、拳擊女將黃筱雯與空手道「小清新」文姿云等人，都是在該項運動奧運奪牌的台灣第1人。

至於今年東京奧運桌球首次舉辦的混合雙打，台灣一姐鄭怡靜與一哥林昀儒也成功添得銅牌，是繼2000年雪梨奧運中國歸化名將陳靜之後，21年來台灣在奧運桌球所拿下的首面獎牌，更是奧運奪牌的首對本土組合。

東京奧運台灣此次缺席棒球賽事，但今天金牌戰場上還是有台灣味，中華職棒資深裁判紀華文受邀擔任奧運執法裁判為中職第一人，此次在開幕首戰和今晚美日金牌戰都擔任主審重責。

東京奧運台灣此次組隊困難重重，先是中職放棄組訓、由棒協接手後，因為國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，找不到集訓場地，奧運棒球資格賽舉辦地點墨西哥防疫計畫也有落差，最後放棄參賽。

東京奧運棒球6支參賽隊伍，分別為地主日本、美國、北京奧運棒球金牌韓國，還有墨西哥、多明尼加和以色列。

台灣選手此次在東京奧運拿下不錯成績，總計2金4 銀6銅，為史上最佳成績，但向來被視為「國球」的棒球沒能參賽，也是小小遺憾。

棒球場上雖然沒有台灣球員，但今天美國與日本的金牌戰還是有台灣味。中職52歲資深裁判紀華文 (下圖右) 受邀擔任奧運執法裁判，在棒球開幕戰多明尼加和日本隊比賽、以及今晚美國與日本金牌戰，紀華文都是主審。

紀華文從1997年開始在台灣大聯盟執法，2004年開始進入中職執法，在職棒生涯執法場次共1934場、擔任546場主審，有22年的執法經驗。

紀華文也曾在2015、2019年世界12強棒球賽、2017 年世界棒球經典賽執法，此次受邀在奧運執法，也是中職裁判第一人，對他來說是執法生涯難忘的回憶。

東京奧運8/8閉幕•台灣共獲2金、4銀、6銅計12面獎牌 本屆缺席棒球賽事•留下小遺憾

2020東京奧運棒球場上雖然沒有台灣球員，但還是有點台灣味。中職52歲資深裁判紀華文（右）受邀擔任本屆奧運執法裁判，在東奧棒球開幕戰及7日晚間美國與日本的金牌戰，紀華文都是主審。中央社